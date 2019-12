Neste levert duurzame vliegtuigbrandstof aan KLM voor vluchten vanaf Schiphol

KLM koopt duurzame vliegtuigbrandstof (sustainable aviation fuel, SAF) in voor vluchten vanaf luchthaven Schiphol. De duurzame brandstof wordt door Neste vervaardigd van gebruikte kookolie. Hierdoor vermindert de CO2-uitstoot tot 80% ten opzichte van fossiele kerosine. Het is de eerste keer dat de brandstof wordt geleverd via de bestaande infrastructuur op Schiphol. Daarmee is deze aankoop de volgende stap in het gebruik van duurzame brandstof. Bovendien sluit Neste zich aan bij het KLM Corporate BioFuel Programma (KCBP). Op die manier vermindert Neste de CO2-uitstoot van haar eigen zakenreizen op KLM-vluchten met 100%.

“Het gebruik van duurzame vliegtuigbrandstof is op dit moment een van de meest effectieve manieren om de CO2-uitstoot in de luchtvaartindustrie te verminderen. Mede dankzij de bedrijven die deelnemen aan het KLM Corporate BioFuel Programma hebben we deze aankoop kunnen doen. De aankoop geeft een verdere impuls aan de consistente productie van SAF”, aldus Pieter Elbers, president-directeur van KLM.

“We zijn trots om met onze duurzame vliegtuigbrandstof KLM te helpen met het realiseren van ambitieuze doelstellingen op het gebied van emissiereductie. Door samen te werken met de voorlopers in de luchtvaart, en onze klanten steeds meer hernieuwbare vliegtuigbrandstof aan te bieden, dragen we bij aan een duurzamere toekomst. Ook ben ik blij om aan te kondigen dat we zijn toegetreden tot het KCBP, waardoor we onze eigen CO2-uitstoot in de luchtvaart verminderen,” zegt Peter Vanacker, President en CEO van Neste.

Een duurzame primeur op Amsterdam Airport Schiphol

SAF wordt gemengd met fossiele brandstof en is volledig gecertificeerd volgens kwaliteits- en veiligheidseisen door de erkende standaardisatieorganisatie voor vliegtuigbrandstof (ASTM). Het mengsel wordt geleverd aan de luchthaven Schiphol en is als drop-in brandstof volledig inzetbaar middels de bestaande brandstofinfrastructuur, pijpleiding, opslag en hydrantsysteem. Door de vermindering van de CO2-emissie in de toeleveringsketen draagt duurzame vliegtuigbrandstof bij aan een lagere CO2-uitstoot bij vertrekkende vluchten vanuit Amsterdam.

KLM koopt alleen duurzame vliegtuigbrandstoffen die geproduceerd zijn op basis van afval- en reststoffen die de CO2-uitstoot aanzienlijk verlagen en geen negatieve invloed hebben op de voedselproductie of het milieu. De duurzaamheid van de keten wordt gewaarborgd door certificeringen van het International Sustainability and Carbon Certification Plus (ISCC+) en de Roundtable on Sustainable Biomaterials (RSB).

Deze is een toevoeging op het bestaande aanbod uit Los Angeles. Samen vormen ze het aanbod om de periode te overbruggen naar de opening van de SAF-productiefabriek die in 2022 in Delfzijl, Nederland, zal worden gebouwd. Deze fabriek, die door KLM samen wordt ontwikkeld met industriële partners, levert jaarlijks 75.000 ton duurzame vliegtuigbrandstof aan KLM.

Directe emissiereductie met duurzame vliegtuigbrandstof

Neste’s duurzame vliegtuigbrandstof wordt geproduceerd uit hernieuwbare afval- en restgrondstoffen. Over de hele levenscyclus, inclusief de impact van de logistiek, heeft duurzame vliegtuigbrandstof tot 80% minder koolstofemissie in vergelijking met fossiele vliegtuigbrandstof. Na vermenging met fossiele vliegtuigbrandstof sluit de SAF volledig aan op de bestaande vliegtuigmotortechnologie en brandstofdistributie en -infrastructuur. In de VS en Europa bedraagt de jaarlijkse capaciteit van het bedrijf voor hernieuwbare vliegtuigbrandstof momenteel 100.000 ton. Met verdere uitbreiding van de productie zal Neste de capaciteit hebben om tegen 2022 wereldwijd meer dan 1 miljoen ton hernieuwbare vliegtuigbrandstof te produceren.

Unieke samenwerking

Neste treedt toe tot het KCBP. Het KCBP stelt bedrijven en organisaties in staat om een deel van hun vluchten te laten uitvoeren op duurzame biokerosine. Deelnemers betalen een toeslag die het verschil in prijs tussen duurzame biokerosine en traditionele kerosine overbrugt. Hiermee tonen deelnemers leiderschap en dragen ze actief bij aan de verduurzaming van de luchtvaart. In 2019 is het KCBP een samenwerking aangegaan met ABN AMRO, Accenture, Arcadis BV, Arcadis NV, Gemeente Amsterdam, Loyens & Loeff, Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL), Microsoft, het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Neste, het Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR), PGGM, Schiphol Group, SHV Energy, Södra en TU Delft.

Fly Responsibly

KLM neemt met ´Fly Responsibly´ het voortouw om een duurzamere toekomst voor de luchtvaart te realiseren. Het omvat alle huidige en toekomstige inspanningen van KLM om de duurzaamheid van haar activiteiten te verbeteren. Ware vooruitgang kan alleen worden gerealiseerd als de hele sector meewerkt. Met ‘Fly Responsibly’ nodigt KLM consumenten uit om voor CO2-compensatie te kiezen en bedrijven om zakelijke reizen te compenseren via het KCBP.