Nespresso start met inzet blockchaintechnologie om koffieketens inzichtelijk te maken voor consument

Nespresso lanceert vandaag het online platform waar Nederlandse consumenten, met behulp van blockchaintechnologie meer inzicht krijgen in de herkomst van koffie. Het koffiebedrijf start met de koffie vanuit Zimbabwe, waardoor consumenten deze koffie kunnen traceren van individuele koffieboerderijen tot aan het Nespresso productiecentrum in Zwitserland. Met dit platform maakt Nespresso voor de eerste keer de gegevens van haar AAA Sustainable Quality Programma openbaar. De ambitie van Nespresso is om de komende jaren de herkomst van alle koffie met behulp van deze technologie inzichtelijk te maken. De lancering valt samen met de tweede verjaardag van Reviving Origins: een programma om de koffieoogst in bedreigde gebieden te herstellen. Nespresso introduceert nu een nieuwe koffie uit het Rwenzori-gebergte van Oeganda: AMAHA awe UGANDA, die vanaf deze week beschikbaar is in Nederland.

Het gezicht achter de koffie TAMUKA mu ZIMBABWE

Nespresso is transparant als het gaat om de herkomst van haar koffie. Alle koffies binnen het AAA Sustainable Quality Programma zijn al te traceren tot elk afzonderlijk boerenbedrijf. De blockchaintechnologie helpt Nespresso nu om naar consumenten toe heel inzichtelijk te maken waar de koffie precies vandaan komt en wat de koffieproductie per boer is waar het bedrijf mee samenwerkt. Via een speciaal ontwikkeld online platform kunnen consumenten de AAA-koffie vanaf de plantage in Zimbabwe tot het productiecentrum in Zwitserland volgen. Gebruikers van het platform kunnen inzoomen op specifieke plantages en kunnen daar een uitsplitsing vinden van de totale koffie die er wordt geproduceerd en de hoeveelheid koffie die Nespresso inkoopt. Consumenten komen met deze technologieeen stap dichter bij de boeren in Zimbabwe. Hiermee probeert Nespresso de zo belangrijke mensen achter de koffie nog meer centraal te stellen en de volledige koffieketen van haar koffie uit Zimbabwe inzichtelijk te maken voor de Nederlandse consument. De komende jaren wil Nespresso dit uitbreiden naar alle Reviving koffievariaties.

Daniel Schneider, Directeur van Nespresso Nederland: “We weten dat Nederlandse consumenten graag willen weten waar hun koffie vandaan komt. Dankzij ons AAA Sustainable Quality-programma zijn we al meer dan 15 jaar traceerbaar tot individuele bedrijven in onze waardeketen. Ik ben blij dat we dankzij dit blockchain-initiatief nu een stap verder kunnen gaan en onze klanten kunnen uitnodigen om te ontdekken waar de koffie precies vandaan komt en de boeren achter hun TAMUKA mu ZIMBABWE-koffie te ontdekken”.

Productiviteitsverhoging koffie in Colombia en Zimbabwe door Reviving Origins

Het Reviving Origins-programma bestaat sinds 2019 en heeft als doel de koffielandbouw en lokale koffie-economieën nieuw leven in te blazen in regio’s die hebben geleden onder politieke conflicten, zware economische omstandigheden en natuurrampen. Sinds de lancering vorig jaar is het Reviving Origins-programma zeer succesvol gebleken in Zimbabwe en Caquetá, Colombia, twee regio’s waar de koffieproductie de afgelopen jaren werd bedreigd. In Zimbabwe staat de koffieproductie al jaren onder druk. Het zakte van een productie van zo’n 15.000 ton eind jaren tachtig tot slechts 500 ton in 2017. In Colombia hebben bijna 50 jaar van conflicten ertoe geleid dat veel boeren hun land hebben verlaten. Koffie was bijna verdwenen uit Caquetá en El Rosario. Het programma zorgde in 2018 en 2019 voor een productiviteitsverhoging van 9% in Oost-Zimbabwe en 10% in Caquetá, Colombia.

Nespresso investeert in totaal een kleine 10 miljoen euro over een periode van vijf jaar (2019-2023). Op de lange termijn wil Nespresso deze bedreigde koffiesoorten in het vaste assortiment opnemen. Daarom helpt Nespresso de boeren om de kwaliteit en de opbrengst van hun koffie te verhogen, wat belangrijke economische voordelen oplevert voor de betrokken regio’s en krachtige partners oplevert in de verschillende koffiegebieden.

>AMAHA awe UGANDA (Hoop van Oeganda)

In Oeganda hebben klimaatverandering, slechte landbouwmethodes en zware economische omstandigheden ertoe geleid dat de productie van kwaliteitskoffie in de afgelopen jaren onder zware druk stond. Samen met Agri Evolve, een jong bedrijf gespecialiseerd in het verbeteren van de productiviteit van boeren, biedt Nespresso meer dan tweeduizend koffieboeren training, expertise en duurzame landbouwmethodes voor een betere oogst.

Jonny Rowland, eigenaar en directeur van Agri Evolve: “Door onze samenwerking met Nespresso kunnen wij voortdurende ondersteuning bieden aan de koffieboeren in het Rwenzori-gebergte. Door gemeenschapsprojecten en teamwork kunnen de boeren en hun families groeien en zich ontwikkelen, maar we zien die groei en ontwikkeling ook terug in de verbeterde omstandigheden van de hele gemeenschap. De boeren kunnen hun koffie van topkwaliteit met de wereld delen, wat leidt tot hogere gezinsinkomens. Dat geeft gezinnen het vertrouwen in een duurzame toekomst voor de komende generaties.”

AMAHA awe UGANDA betekent ‘Hoop van Oeganda’ in het Lhukonzo, een lokale taal in Oeganda. Het is een koffie uit één gebied met zeldzame sandelhouttonen, elegante bloemen en een gemiddelde zuurgraad en body. De koffie voor de AMAHA awe UGANDA – een espresso met een intensiteit van 8 – groeit op een uniek terroir, in de schaduw van bananenbomen die ook voedingsstoffen voor de Arabica bieden. In een Latte Macchiato komen koek- en milde fruittonen tot leven. De AMAHA awe UGANDA-koffie zal in 31 landen over de hele wereld verkrijgbaar zijn en is vanaf deze week beschikbaar is in Nederland.