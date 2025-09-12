NESCAFÉ Dolce Gusto lanceert NEO, een strategische innovatie binnen de single-serve koffiemarkt. Het nieuwe systeem bestaat uit twee machines – NEO Latte en NEO Caffè – en introduceert een nieuwe generatie composteerbare koffiepads. De innovatie is het resultaat van vijf jaar onderzoek en ontwikkeling in Nestlé’s internationale System Technology Centre.

Met NEO combineert NESCAFÉ Dolce Gusto technologische vernieuwing, circulaire oplossingen en personalisatie. De lancering sluit aan bij belangrijke markttrends: een toenemende vraag naar premium beleving in de thuismarkt, hogere duurzaamheids verwachtingen vanuit retailers en consumenten, en groeiende concurrentie in het segment voor single-serve koffiesystemen

Innovatieve technologie: SmartBrew™ en AirFoam™

Kern van het systeem is de gepatenteerde SmartBrew™-technologie, die de koffie op ideale wijze bereidt door het recept automatisch te herkennen op de koffiepad of sachet. Daarbij worden onder andere druk, doorloopsnelheid en volume afgestemd op het type drank, van espresso tot slow brew filterstyle.

De NEO Latte bevat bovendien de nieuwe AirFoam™-technologie, die zorgt voor een dichte, barista-waardige melkschuimlaag zonder aparte melkopschuimer. Beide machines zijn te bedienen via een app, waarmee gebruikers hun drankvoorkeuren kunnen instellen en opslaan. De app is geïntegreerd met PREMIO, het loyaliteitsprogramma van NESCAFÉ Dolce Gusto.

Materiaal innovatie en circulaire ambities

NEO introduceert een volledig nieuwe generatie koffiepads die voldoen aan de normen van de Greendeal voor koffiepads en theezakjes, waardoor ze eenvoudig via de GFT stroom worden verwerkt. In vergelijking met de huidige capsules besparen de nieuwe pads bovendien tot 64% plastic*. Ook de hardware is ontwikkeld met het oog op circulariteit en een langere levensduur. Zo bestaat de machine uit 50% gerecycled plastic voor de niet-voedselcontactonderdelen en bevat het thermoblock 85% gerecycled aluminium. Daarnaast draagt NEO het energielabel A++, is er een geïntegreerde eco-modus aanwezig en is het ontwerp zo gemaakt dat het gemakkelijk te demonteren, onderhouden en repareren is.

Verantwoord ingekochte koffies

De koffie van NESCAFÉ Dolce Gusto wordt zorgvuldig ingekocht via het eigen duurzaamheidsprogramma: het NESCAFÉ Plan. Hierdoor is de koffie volledig herleidbaar tot een groep boerderijen die voldoen aan strenge duurzaamheidsnormen. Daarbij gaat het niet alleen om milieuvriendelijke teelt en een verantwoord gebruik van meststoffen, maar ook om eerlijke arbeidsomstandigheden en het welzijn van de boeren.**

Marktpositie en toekomstvisie

“Met NEO brengen we technologische innovatie en duurzame ambities samen in één systeem,” zegt Nicolas Tack, Business Lead NESCAFÉ Dolce Gusto Benelux. “De single-serve markt ontwikkelt zich snel. Waar gemak jarenlang de belangrijkste factor was, zijn smaakbeleving, personalisatie en ecologische verantwoordelijkheid nu minstens zo belangrijk. NEO speelt precies in op die verschuiving.”

Beschikbaarheid

De NEO-machines en koffiepads zijn verkrijgbaar via multichannel distributie: e-commerce (waaronder Bol.com en de NESCAFÉ Dolce Gusto-webshop) en fysieke retail (waaronder Albert Heijn en elektro retail).

*Vergelijking van een capsule uit het huidige systeem met een koffiepad maat M van NEO, secundaire verpakking inclusief.

**https://www.dolce-gusto.nl/duurzaamheid