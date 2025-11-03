Uit een nieuw rapport van het Science Based Targets-initiatief (SBTi) blijkt dat op wetenschap gebaseerde doelstellingen de bedrijfsprestaties verbeteren op vier belangrijke gebieden van concurrentievoordeel: strategische cohesie, vertrouwen van stakeholders, financiële prestaties en klimaatimpact.

Het rapport ‘Impact of Setting Science-Based Targets on Businesses’ – gebaseerd op een enquête onder 171 bedrijven met gevalideerde doelstellingen en 22 studies – concludeert dat 91% van de bedrijven over het algemeen positieve bedrijfseffecten rapporteert, met name op het gebied van strategische cohesie, vertrouwen van stakeholders, financiële prestaties en klimaatimpact.

Aangescherpte strategie

Acht op de tien bedrijven rapporteerden een verbeterde strategische cohesie en langetermijnvisie na het stellen van doelstellingen.

“Het stellen van SBTi-doelstellingen heeft een transformatieve invloed gehad op Lenovo”, aldus Ada Chávez, Senior Engineer-Net-Zero Lead bij Lenovo. “Het heeft het vertrouwen bij investeerders, klanten, leveranciers en medewerkers versterkt. Intern heeft het ons geholpen onze wereldwijde teams te stroomlijnen binnen een duidelijk en geloofwaardig kader.”

Sterker vertrouwen bij stakeholders

Bijna alle bedrijven (95%) rapporteerden een verbeterde reputatie bij stakeholders, waarbij 80% de nadruk legde op versterkte relaties met investeerders. Onafhankelijke studies die in het rapport worden genoemd, gaven ook aan dat bedrijven met targets een lagere volatiliteit van de aandelenkoers ervaren en sterke marges behouden tijdens de transitie.

Financiële veerkracht

92% rapporteerde een neutrale of positieve impact op de financiële prestaties op lange termijn, terwijl studies geen bewijs leverden van negatieve gevolgen voor de brutomarge of winstgevendheid.

Klimaatambitie omgezet in actie

Op wetenschap gebaseerde doelstellingen vertalen klimaatambitie succesvol in meetbare resultaten, waarbij 86% van de bedrijven een versnelde CO2-reductie rapporteert.

“In 2021 hebben we onze eerste op wetenschap gebaseerde doelstelling vastgesteld”, aldus Emily Jackson, Senior Vice President of Sustainability bij The Economist Group. “In 2024 hebben we die doelstelling overtroffen en onze uitstoot met 34% verminderd ten opzichte van ons basisjaar 2020. Sindsdien hebben we onze ambitie verhoogd: onze huidige doelstelling op korte termijn is om de absolute uitstoot tegen 2030 met 43% te verminderen. Het stellen van een op wetenschap gebaseerde doelstelling heeft ons geholpen om van ambitie naar actie te gaan.”

Stimulering van op wetenschap gebaseerde doelstellingen

De invoering van op wetenschap gebaseerde doelstellingen blijft versnellen: het aantal bedrijven met doelstellingen op korte termijn is verdubbeld en de netto-nuldoelstellingen zijn in slechts 18 maanden verdrievoudigd.

Tegenwoordig werkt het SBTi samen met 11.000 bedrijven in 86 gebieden, die meer dan 40% van de wereldwijde marktkapitalisatie vertegenwoordigen – een duidelijk teken van ondernemersvertrouwen.

“Deze resultaten tonen aan dat ambitieuze klimaatactie niet alleen goed is voor de planeet, maar ook het concurrentievermogen, het vertrouwen van investeerders en de groei op lange termijn stimuleert”, aldus David Kennedy, Chief Executive Officer van het SBTi. Bedrijven hebben nu een duidelijke businesscase: in een onzekere wereld doortastend te blijven optreden tegen klimaatverandering, geleid door robuuste, op wetenschap gebaseerde kaders, zijn ze beter voorbereid op de vraag van de markt, kunnen ze beter omgaan met risico’s en plannen ze hun groei beter.