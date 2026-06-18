Negen circulaire bedrijven hebben zich verenigd in Captains of the New Industry. Met dit nieuwe samenwerkingsverband maken Triboo, Alvero, Dekker Zevenhuizen, Signify, i-did, CircleFoam Sustainable Products, Studio Wae, Seawood en Nowa Kitchen circulaire kantoorinrichting toegankelijker voor opdrachtgevers, architecten, ontwerpers en inkopers.

De vraag naar circulaire kantoorinrichting groeit snel. Organisaties willen steeds vaker dat hun duurzame ambities zichtbaar worden in hun werkomgeving: een plek die inspireert, comfortabel aanvoelt én bijdraagt aan een betere toekomst.In de praktijk blijkt het echter vaak lastig om alle circulaire oplossingen samen te brengen in één samenhangend interieurconcept. Captains of the New Industry brengt daarom kennis, producten en expertise van verschillende specialisten samen in één netwerk.

Eén samenwerking, eindeloos veel mogelijkheden

Door de kennis, collecties en expertise te bundelen, ontstaat één krachtig netwerk voor een compleet circulair interieur. Van meubels tot vloeren, verlichting en akoestische oplossingen, tot pantries, vloeren en materialen. Samen bieden de partners een breed en samenhangend aanbod voor opdrachtgevers, architecten, ontwerpers en inkopers.

De aangesloten merken delen dezelfde visie: duurzaam inrichten moet eenvoudiger, aantrekkelijker en beter toegankelijk worden. De producten en oplossingen binnen het collectief zijn circulair, modulair, herbruikbaar of vervaardigd uit reststromen en natuurlijke grondstoffen. Verschillende partners voegen daar bovendien een sterke sociale impactcomponent (PSO 30+ trede 3) aan toe. Zo combineren we circulair design, maatschappelijke impact en hoogwaardige esthetiek in één totaalconcept. Wij laten zien dat duurzame keuzes niet alleen slim zijn voor de toekomst, maar ook mooi, praktisch en betaalbaar.

“Wij zijn meer dan de som der delen”, zegt Marc van der Heijden van Triboo. “Zie het als een collectief van Captains of the New Industry: samen bieden we gemak en toegang tot de circulaire economie. De aangesloten merken versterken elkaar in vorm, functie en verhaal. Opdrachtgevers behouden volledige keuzevrijheid, maar profiteren tegelijkertijd van gemak, samenhang en gedeelde expertise.”

Samenwerken als nieuwe standaard

Volgens de initiatiefnemers vraagt de circulaire economie om een nieuwe manier van samenwerken. Niet vanuit losse producten, maar vanuit verbinding tussen materialen, makers, ontwerpers en opdrachtgevers. Of het nu gaat om een enkel product of een complete kantoorinrichting: via ieder aangesloten merk krijgen opdrachtgevers toegang tot de gezamenlijke kennis en het gecombineerde aanbod van het netwerk.

Captains of the New Industry is bovendien nadrukkelijk bedoeld als een open beweging. Organisaties die dezelfde circulaire ambitie delen en elkaar kunnen versterken, worden

uitgenodigd om mee te bouwen aan het collectief.

De komende periode presenteren de partners gezamenlijk de eerste projecten, werkwijze en mogelijkheden voor nieuwe deelnemers.

Kies voor een inrichting die écht klopt. Vandaag én morgen.