Alvero Kantoormeubelverhuur heeft haar tweede duurzaamheidsverslag gepubliceerd. Onder de titel Hoe wij meubilair, mensen en de keten maximaal benutten laat de kantoormeubelverhuurder zien hoe duurzaamheid niet wordt benaderd als een apart project, maar als een manier van werken.

“Bij Alvero geloven we in gebruik als uitgangspunt. Wat in gebruik blijft, behoudt waarde. Die gedachte passen we niet alleen toe op meubilair, maar ook op mensen en samenwerking in de keten”, aldus Ardaan Spruijt, operationeel directeur van Alvero.

Meubilair: maximale levensduur en minder CO2-uitstoot

Als eigenaar van al het meubilair investeert Alvero actief in onderhoud, reparatie en hergebruik. Hierdoor blijft meubilair meerdere gebruikscycli inzetbaar. Volgens een Life Cycle Assessment (LCA) vergelijking veroorzaakt de keuze voor een gehuurde bureaustoel van Alvero, ten opzichte van een nieuwe bureaustoel, voor een klant gemiddeld 31,3% minder CO₂-uitstoot. Daarnaast daalde de totale CO₂-uitstoot van de Alvero in 2025 met 6% ten opzichte van een jaar eerder en wordt steeds meer gebruikgemaakt van HVO100-biobrandstof.

Mensen: investeren in talent en duurzame inzetbaarheid

Duurzaamheid gaat volgens Alvero ook over mensen. In 2025 telde de organisatie 96 medewerkers in Nederland, Duitsland en Frankrijk. Er werd geïnvesteerd in opleiding, veiligheid en gezondheid, onder meer via vakgerichte trainingen, periodieke gezondheidschecks en begeleiding. In 2025 deden zich geen ernstige arbeidsongevallen voor en werden geen incidenten geregistreerd op het gebied van discriminatie, kinderarbeid of dwangarbeid.

Ook buiten de eigen organisatie neemt Alvero verantwoordelijkheid. Zo werkt het bedrijf samen met PSO-gecertificeerde partners en ondersteunt het maatschappelijke initiatieven via onder meer BrabantSport, UNICEF en Future Up Nederland.

Samenwerking in de keten

Samen met leveranciers werkt Alvero aan een steeds duurzamere keten. Inmiddels wordt 34% van de inkoopwaarde ondersteund door een levenscyclusanalyse (LCA), waardoor beter inzicht ontstaat in de werkelijke milieu-impact van producten.

Daarnaast steeg het aandeel FSC-gecertificeerde tafelbladen in de inkoop van 71,5% naar 87,8%. Bij de selectie van leveranciers wordt steeds nadrukkelijker gekeken naar repareerbaarheid, circulariteit, materiaalgebruik en sociale criteria.

Gebruik als uitgangspunt

Alvero werd in 1986 opgericht en viert dit jaar zijn 40-jarig bestaan. Al bijna vier decennia staat daarbij één gedachte centraal: gebruik is belangrijker dan bezit.

“Gebruik is voor ons geen trend of model. Het is hoe wij werken”, aldus Ardaan Spruijt.