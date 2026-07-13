Schellevis® neemt de circulaire designcollectie van Studio Wae op in haar assortiment. De collectie wordt voortaan geproduceerd vanuit Dussen. De producten bestaan voor circa 76% uit gerecyclede grondstoffen afkomstig uit oude bestratingen en sloopmaterialen. Deze materialen krijgen daarmee een tweede leven in hoogwaardige betonproducten. De collectie omvat de tegelconcepten Cityscape, Box en ParkWae, die Studio Wae de afgelopen jaren succesvol introduceerde binnen de markt voor klimaatadaptieve buitenruimtes.

Met de opname in het assortiment wordt de collectie op grotere schaal beschikbaar voor toepassingen in openbare en private buitenruimtes. Daarbij blijven het ontwerp en de circulaire uitgangspunten van Studio Wae behouden, gecombineerd met de karakteristieke uitstraling en kwaliteitsstandaard van Schellevis.

“Wij geloven dat design en duurzaamheid elkaar versterken. Deze samenwerking bewijst het: hoogwaardige tegels van grotendeels gerecyclede grondstoffen, zonder concessie aan kwaliteit en uitstraling.” – CEO Ilan Nir

De collectie

De collectie bij Schellevis bestaat uit drie producten met ieder een eigen toepassing en uitstraling.

Cityscape

De Cityscape is een grafische designtegel met een speels lijnenspel en organische legpatronen. Dankzij de unieke vorm grijpen de tegels in elkaar zonder traditionele opsluiting. De open structuur biedt ruimte voor vergroening en waterinfiltratie, waardoor de tegel perfect aansluit op klimaatadaptieve stedelijke ontwerpen.

The Box

De Box-tegel combineert een geometrische uitstraling met veelzijdigheid in toepassing. Door de diagonale verwerking ontstaat een krachtig architectonisch patroon dat bijzonder geschikt is voor grotere oppervlakken, terrassen en stedelijke buitenruimtes.

ParkWae

ParkWae is ontwikkeld als klimaatadaptieve grastegel voor parkeerplaatsen en multifunctionele buitenruimtes. De tegel combineert waterbuffering, vergroening en biodiversiteit met een hoogwaardige esthetische uitstraling. Dankzij de open structuur wordt regenwater effectief geïnfiltreerd en draagt de oplossing actief bij aan het verminderen van hittestress in stedelijke gebieden.

Circulair ontwerp en hoogwaardige productie

Studio Wae ontwikkelde de collectie vanuit de ambitie om design en materiaalinnovatie samen te brengen in de buitenruimte. De collectie laat zien hoe architectonisch ontwerp en functionaliteit elkaar kunnen versterken.

“Vanaf de start wilden we bewijzen dat circulaire materialen niet ten koste hoeven te gaan van uitstraling of kwaliteit. Met Schellevis krijgt de collectie de mogelijkheid om een groter publiek te bereiken en dus meer impact te maken op Co2 reductie en grondstoffenhergebruik, zonder concessies te doen aan de oorspronkelijke ontwerpvisie. Daarnaast zetten we met deze samenwerking niet alleen de markt, maar ook de producent in beweging om circulairder te werken – een dubbele winst voor mens en milieu.” – Tynke van den Heuvel, oprichter Studio Wae

Met de samenwerking bundelen Studio Wae en Schellevis hun expertise op het gebied van circulair ontwerp en hoogwaardige betonproductie. Hierdoor wordt de collectie breder beschikbaar voor ontwerpers, hoveniers, gemeenten en projectontwikkelaars in Nederland en daarbuiten. De producten zijn per direct verkrijgbaar via het internationale dealernetwerk van Schellevis en via Studio Wae. De productie vindt plaats volgens de kwaliteitsstandaarden van Schellevis en sluit aan bij de ambitie van het bedrijf om duurzame oplossingen voor de buitenruimte verder te ontwikkelen.

Internationale introductie tijdens vakbeurzen

De collectie wordt in september gepresenteerd tijdens diverse toonaangevende vakbeurzen. Professionals uit de wereld van landschap, architectuur en openbare ruimte krijgen daar de mogelijkheid om de producten van dichtbij te bekijken en de materiaalbeleving zelf te ervaren.

De collectie is onder meer te zien tijdens:

• GalaBau in Nürnberg (Duitsland) van 15 t/m 18 september

• Green Expo in Gent (België) van 27 t/m 29 september