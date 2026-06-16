De opbrengst van Nederlandse zonnepanelen heeft in de eerste honderd dagen sinds het uitbreken van de oorlog tussen de Verenigde Staten, Israël en Iran voor ruim € 1,39 miljard aan directe aardgasimport bespaard. Dat blijkt uit de Nederlandse editie van de Gas Savings Tracker van SolarPower Europe op basis van productiegegevens tot en met 8 juni 2026.

In de periode van 1 maart tot en met 8 juni produceerden zonnepanelen in Nederland ruim 14,3 terawattuur (TWh) elektriciteit. Die hoeveelheid zonnestroom verving een hoeveelheid elektriciteitsproductie waarvoor anders aardgas nodig zou zijn geweest in gasgestookte centrales. De berekening is gebaseerd op de methodiek van de Gas Savings Tracker van SolarPower Europe. Daarbij wordt de daadwerkelijk gerealiseerde productie van zonnestroom omgerekend naar de hoeveelheid aardgas die nodig zou zijn geweest om dezelfde hoeveelheid elektriciteit op te wekken in moderne gascentrales.

Op basis van de dagelijkse handelsprijzen van Nederlands TTF-gas vertegenwoordigt dat een vermeden importwaarde van ruim € 1,39 miljard. De cijfers laten zien dat zonne-energie niet alleen een bijdrage levert aan de reductie van CO₂-uitstoot, maar ook een substantiële economische en geopolitieke waarde heeft. Juist in een periode waarin spanningen in het Midden-Oosten leiden tot onzekerheid op de energiemarkten, verminderde de Nederlandse zonnestroomproductie de behoefte aan buitenlandse fossiele brandstoffen aanzienlijk.

Nold Jaeger, directeur Beleid van Holland Solar: “De discussie over zonne-energie gaat vaak over klimaat, maar deze cijfers laten een minstens zo belangrijk effect zien. In de eerste honderd dagen van dit conflict hebben Nederlandse huishoudens en bedrijven met hun zonnepanelen voor bijna € 1,4 miljard aan aardgasimport vervangen. Dat is energie die we niet hoefden in te kopen uit landen zoals de Verenigde Staten, Qatar of Rusland. Al die eigenaren van zonnepanelen hebben ervoor gezorgd dat we dat gewoon in Nederland opgewekt hebben. Daar mogen we als Europees kampioen zonnepanelen enorm trots op zijn.”

Volgens Jaeger onderstrepen de cijfers dat zonne-energie inmiddels een structureel onderdeel is geworden van de Nederlandse energievoorziening. “Iedere kilowattuur zonnestroom vermindert onze afhankelijkheid van geïmporteerde fossiele brandstoffen. Dat wordt de komende maanden alleen maar meer, want de zomer moet nog beginnen. De eerste honderd dagen van deze oorlog laten zien dat hernieuwbare energie van eigen bodem niet alleen duurzaam is, maar ook bijdraagt aan het stabiel en laag houden van de energierekening en de economische weerbaarheid van de Nederlandse economie.”