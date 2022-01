Nederlandse viskwekerij Seafarm ontvangt als eerste ter wereld ASC-certificering voor platvis

Vandaag maakt het Aquaculture Stewardship Council (ASC) officieel bekend dat de Nederlandse tarbotkweker Seafarm onlangs gecertificeerd is volgens de strenge standaarden van ASC. Het bedrijf uit Zeeland toont met deze certificering aan dat de vis verantwoord gekweekt is met minimale negatieve gevolgen voor mens en milieu. Het is de eerste viskwekerij ter wereld die de certificering ontvangt voor platvis, in dit geval voor tarbot.

Minimale impact op milieu en mens

Seafarm produceert al tientallen jaren gekweekte vis, schaal- en schelpdieren en neemt z’n verantwoordelijkheden op het gebied van milieu en mens zeer serieus. Zo profiteert de viskwekerij van het natuurlijke, zilte water uit de Oosterschelde en gebruikt het bij de productie geen antibiotica of geneesmiddelen.

Dave Bout, mede-eigenaar van Seafarm, licht toe: “Onze oprichters komen uit een echte vissersfamilie. We hebben altijd een sterke band met de zee gehad, maar beseffen dat visserij niet oneindig is. Daaruit is de wens ontstaan om het milieu te beschermen. We zijn er immers afhankelijk van voor ons voedsel.

De ASC-certificering geeft onze klanten een aantoonbare garantie van deze toewijding. Het betekent dat we hen kunnen laten zien dat onze inzet voor het milieu op transparante wijze is gecontroleerd. Omdat we ons eigen restaurant ter plekke runnen, weten we dat dit soort zekerheid steeds belangrijker wordt voor visliefhebbers.”

Standaarden voor platvis

ASC’s Platvis Standaard is ontwikkeld als antwoord op de marktvraag naar vissoorten als tarbot, heilbot en bot. Platvissen worden al jaren commercieel gekweekt en zijn zeer geschikt voor aquacultuur. Het kweken van deze vissen kan echter een negatieve impact hebben op milieu en mens indien dit niet op verantwoorde wijze gebeurt. Een ASC-certificering eist dat kwekerijen zich aan bepaalde richtlijnen houden. De standaard is in 2019 gelanceerd na een grondige ontwikkelings- en consultatieperiode.

Om de certificering te ontvangen moet een platviskwekerij aantonen dat het de milieueffecten beperkt, zoals het minimaliseren van het gebruik van chemicaliën en het handhaven van een hoge waterkwaliteit. Ook moet de kwekerij aantonen op een sociaal verantwoorde manier te handelen door werknemers een veilige en eerlijke werkomgeving te bieden, en buren en lokale gemeenschappen met respect te behandelen. Seafarm heeft de ASC-certificering behaald na een uitvoerige audit door de onafhankelijke certificeerder SGS.

Maud van den Haspel, ASC General Manager in Nederland: “Deze certificering demonstreert de toegewijde benadering van verantwoorde kweek van Seafarm. Bovendien is het goed nieuws voor Nederlandse visliefhebbers, want dit betekent dat ze kunnen genieten van hun tarbot in de wetenschap dat deze is geproduceerd met een minimale impact op milieu en sociaal gebied.

Ik ben ervan overtuigd dat dit de eerste van vele certificeringen zal zijn en dat Seafarm’s prestatie meer producenten zal aanmoedigen om dit voorbeeld te volgen en hun milieukwalificaties aan te tonen.”

Dit is niet het einde van de milieuambities van Seafarm. De viskwekerij werkt momenteel aan verbeteringen van de energie-efficiëntie en afvalverwerking, met als doel vis te produceren met uitsluitend hernieuwbare energie.