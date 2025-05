De meeste hitte van je gasfornuis bereikt je eten niet. Meer dan tweederde van de energie ontsnapt via de randen van je koekenpan. Twee afgestudeerden van de TU Delft bedachten een oplossing: de Effium pan. Deze koekenpan kookt zo snel dat hij het gasverbruik met minimaal de helft vermindert. Het geheim achter deze pan is de gepatenteerde hittevintechnologie, geïnspireerd op het thermodynamisch ontwerp van raketmotoren. Het resultaat? Tot 35% sneller koken en tot 50% gasbesparing, onafhankelijk gevalideerd door TNO en omarmd door chefs en hobbykoks wereldwijd.

Sterrenchef Jan van Dobben van restaurant Amarone in Rotterdam noemt de Effium Pan ‘superefficiënt’. “Paddenstoelen bijvoorbeeld verliezen vrij veel vocht tijdens het bakken. Met deze pan schroei je ze vrijwel meteen dicht waardoor ze veel sappiger blijven.”

Rik van de Laar van de Haagse restaurants 6&24 en (met een Bib Gourmand onderscheiden) Resumé by 6&24 verkiest bij het bakken van vis en vlees voortaan de Effium pan boven een reguliere pan. “Vis en vlees krijgen in de Effium Pan een mooiere korst.”

Een snelle rekensom leert dat als iedereen in Nederland die op gas kookt — ongeveer 50 procent van de 8,4 miljoen huishoudens — deze pan zou gebruiken, er dagelijks bijna een miljoen kubieke meter gas minder nodig zou zijn. Gemiddeld wordt per kookbeurt 0,4 kubieke meter gas verbruikt. In andere landen zou de besparing nog veel groter zijn: wereldwijd kookt ongeveer 85 procent van de huishoudens op gas of open vuur.

Achter Effium staan twee jonge ondernemers. Surya Prakash, CEO en medeoprichter van Effium, afgestudeerd werktuigbouwkundige met een specialisatie in de warmteleer. “Toen ik begon met koken in mijn studententijd, zag ik hoe traag mijn eten opwarmde en hoeveel warmte er verloren gaat tijdens het koken.” aldus Prakash. “We zijn Effium begonnen om dat op te lossen. En we zijn trots dat het niet zomaar een idee is: het is nu bewezen door de wetenschap, een patent en echte chefs wereldwijd.”

Samen met industrieel ontwerper Wytze de Vries, medeoprichter en technisch directeur van Effium, ontwikkelde hij een koekenpan met hittevinnen aan de onderzijde, een technologie die eerder in de ruimtevaart is toegepast. Deze hittevinnen zuigen de warmte direct op. De Effium Pan is door TNO uitvoerig getest en gevalideerd. Uit onafhankelijke metingen is gebleken dat de kooksnelheid door deze vinnen verdubbelt. “Innovatie binnen de pannenindustrie staat al jaren stil. Het is vaak een cosmetische aanpassing of een nieuwe coating.” aldus De Vries, “Bij de ontwikkeling van de Effium pan gingen we terug naar de essentie van koken: optimaal gebruik van hitte.” – Wytze de Vries, medeoprichter en technisch directeur & Surya Prakash, CEO en medeoprichter.

De Effium pan won onlangs de vierde editie van On The Road Competition in het Basque Culinary Center. Volgens jurylid Asier Alea, tevens directeur Global Development van het Basque Culinary Center, is de Effium Pan een perfect voorbeeld van een schaalbare oplossing om de klimaatcrisis een halt toe te roepen.

De Effium Pan is nu beschikbaar op effium.com. Het bedrijf is aan het uitbreiden naar nieuwe markten en ontwikkelt momenteel meerdere modellen die ook geschikt zullen zijn voor inductiekookplaten.

Over Effium

Effium is een Nederlandse startup met de missie om koken voor iedereen sneller, duurzamer en lekkerder te maken – met 50% minder gasverbruik. Surya Prakash richtte het bedrijf op in 2020, en Wytze de Vries voegde zich er in 2023 bij. Het bedrijf ontwikkelt hoogwaardig kookgerei voor zowel thuisgebruik als professionele keukens, gebaseerd op geavanceerde technologieën en onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek