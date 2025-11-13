Stedin, Enexis en Alliander hebben op woensdag 12 november een internationale simulatiestraat geopend naast het Stedin-kantoor in Utrecht. Deze LV-NExT simulatiestraat voor het stroomnet – een straat zoals je die in een buurt ook tegen zou kunnen komen – is een testlocatie voor disruptieve innovaties die het laagspanningsnet sneller, slimmer, veiliger en duurzamer moeten uitbreiden. De simulatiestraat trekt nu al wereldwijd aandacht – van Canada tot India en Europa.

Nederland loopt voorop: urgentie en ambitie

Nederland heeft een van de betrouwbaarste elektriciteitsnetten ter wereld. Maar door de snelle opkomst van warmtepompen, elektrische auto’s en zonnepanelen raakt het stroomnet overbelast. De huidige infrastructuur is niet berekend op tweerichtingsverkeer – zowel het leveren als het terugleveren van (duurzame) stroom – en de groeiende vraag. Daarom wordt het stroomnet fors uitgebreid, en dat moet nog sneller dan dat nu al gebeurt.

Feiten en cijfers

Om de energietransitie te laten slagen, moeten netbeheerders het aantal netverzwaringen in buurten opschalen van 100 naar 1000 per jaar – een vertienvoudiging.

In de komende jaren moeten er 100.000+ km kabels worden gelegd en 50.000+ transformatorhuisjes worden aangesloten.

Met de huidige werkwijze voor de aanleg en uitbreiding van het laagspanningsnet kan de verzwaringsambitie niet worden gerealiseerd.

Internationale simulatiestraat: wat in Nederland werkt, werkt wereldwijd

Naast het Stedin-kantoor in Utrecht is op woensdag 12 november een simulatiestraat geopend, met kabels en transformatorhuisjes zoals je die in een buurt ook tegenkomt. Hier kan iedereen innovatieve methoden testen die het verzwaren van het laagspanningsnet significant kunnen versnellen. En dit in een veilige omgeving, zonder de operatie te verstoren.

De LV-NExT simulatiestraat is onderdeel van de wereldwijde LV-NExT challenge. LV-NExT is een internationale oproep aan marktpartijen om met innovatieve oplossingen te komen, om de uitbreiding van het laagspanningsnet radicaal te versnellen. De ambitie is een vertienvoudiging. De netbeheerders richten zich nadrukkelijk niet alleen op de energiesector. Ook branches als automotive, defensie en scheepvaart worden uitgenodigd om mee te denken. De LV-next challenge is wereldwijd in de markt gezet, met speciale aandacht voor startups en scale-ups. Innovatiepitches kwamen binnen vanuit India, Canada, het Verenigd Koninkrijk en Europese landen.

Nederland loopt voorop in de aanpak van netcongestie: innovaties die hier werken, zijn direct relevant voor andere landen waar het stroomnet ook onder druk staat. De proeftuin blijft twee jaar open voor nieuwe ideeën en partnerschappen.

COO Aline Arends (Stedin): “De energietransitie is een van de grootste verbouwingen van Nederland. Met deze straat openen we letterlijk de deuren naar de toekomst. We willen hier oplossingen uit andere sectoren en andere landen testen, zodat we de beste innovaties kunnen implementeren in ons werk. En wat hier werkt, kan wereldwijd het verschil maken.”

COO Han Slootweg (Enexis): “Wij moeten ons netwerk steeds sneller verzwaren. En willen dat slimmer doen en met minimale overlast voor burgers en bedrijven. De opgave is helder: een vertienvoudiging van onze output. Ons ambitieniveau ligt hoog en goede ideeën zijn dus meer dan welkom! Die gaan wij ophalen en doorontwikkelen met de LV-NExT challenge. En de simulatiestraat die wij vandaag in Utrecht openen, is van deze challenge een essentieel onderdeel.”

COO Charlotte Sanders (Alliander): “De markt brengt frisse ideeën die ons helpen bij de uitbreiding van het stroomnet. Wij bieden als netwerkbedrijven de ruimte om deze innovaties samen te testen. Daarbij draait het voor ons om oplossingen die veilig, toepasbaar en schaalbaar zijn, want de uitdaging is groot en vraagt om samenwerking die werkt in de praktijk.”