Nederlandse leiders in vis doen ferme toezeggingen voor bescherming oceanen

Zevenentwintig internationale en toonaangevende bedrijven uit de keten voor vis-, schaal- en schelpdierproducten lieten tijdens de Our Ocean-conferentie op Malta weten hoe zij bijdragen aan de bescherming van onze oceanen. Tijdens deze vierde editie van Our Oceans ontmoeten wereldleiders uit meer dan 60 landen elkaar om afspraken te maken over het beschermen van oceanen en zeeën. Die bedekken immers 75% van onze aardbol en staan ernstig onder druk.

Ook Nederlandse bedrijven spraken er ferme commitments uit. Zo claimt supermarktketen Jumbo in 2020 alleen nog 100% duurzame verse en bewerkte visproducten te verkopen. Albert Heijn streeft ernaar alle visproducten die onder eigen merk in het supermarktschap liggen, zo snel mogelijk met MSC certificaat aan te bieden. Visserijbedrijf Parlevliet & Van der Plas werkt met haar Groenlandse heilbotvisserij, tonijnvisserij in de Indische en Atlantische Oceaan en de garnalenvisserij in Guyana naar MSC certificering toe. Visconservenfabrikant Fish Tales tenslotte, belooft dat 95% van haar wilde visaanbod in 2020 MSC-gecertificeerd is. Deze Nederlandse leiders in vis lieten daarmee tijdens de vierde editie van deze topbijeenkomst zien de gezondheid van onze oceanen serieus te nemen.

Jumbo Directeur Commercie Ed van de Weerd: “In 2020 streven we ernaar binnen ons huismerk alleen nog vis, schelp- en schaaldieren – zowel vers als verwerkt – te verkopen, die afkomstig zijn uit een 100% traceerbare keten. Belangrijk daarbij is dat dit op een onafhankelijke manier beoordeeld wordt. Keurmerken zoals MSC en ASC kunnen hierin voorzien. Onderwerpen als leefbaar loon en dierenwelzijn worden hierin vanzelfsprekend meegenomen.”

Wereldleiders bijeen voor oceanen

De Europese Unie is de organisator van de tweedaagse Our Ocean-conferentie, die gisteren in Malta begon. Ruim 700 deelnemers waaronder wereldleiders, royalties en marktleiders ontmoeten elkaar om afspraken te maken hoe we de uitdagingen waarmee oceanen geconfronteerd worden het hoofd kunnen bieden. Daarbij staan klimaatverandering, vervuiling en niet-duurzame en illegale visserij centraal.

2020 Leaders for a Living Ocean

De 2020 Leaders for a Living Ocean is een initiatief van de Marine Stewardship Council (MSC), het wereldwijde keurmerk voor duurzaam gevangen wilde vis. Het initiatief bundelt de kracht van 27 bedrijven in de visketen van over de hele wereld, die zich inzetten om meer duurzame, gecertificeerde vis-, schaal- en schelpdierproducten op de markt te brengen. En daarmee het natuurlijk leven in oceanen wereldwijd te beschermen.

“Leiderschap in het bedrijfsleven is essentieel om de verwoesting van oceanen door niet-duurzame en illegale vispraktijken tegen te gaan”, aldus Rupert Howes, Chief Executive van Marine Stewardship Council. “De toezeggingen van deze marktleiders laten zien dat duurzaamheid een cruciaal onderwerp is voor bedrijven die hun blik naar de toekomst richten. Deze leiders hebben oog voor onze planeet en staan klaar om door te pakken. Ze fungeren daarmee als aanjagers voor verandering binnen de sector. Samen met onze partners wil MSC zorgen voor echte en blijvende veranderingen waar dat nodig is om ook in de toekomst te kunnen genieten van gezonde oceanen en voldoende vis-, schaal- en schelpdierproducten.”

Wereldmarkt

Ambitieuze toezeggingen van de 2020-leaders komen ook van MSC-partners Aeon (een invloedrijke Japanse retailer) en Tmall Fresh, onderdeel van Alibaba, een Chinese reus op het gebied van e-commerce. Hun targets om in 2020 20% gecertificeerde vis-, schaal- en schelpdierproducten aan te bieden, kunnen een daadwerkelijke ommekeer in de visbranche teweeg brengen. China en Japan zijn de twee grootste wereldmarkten op het vlak van vis-, schaal- en schelpdierproducten.

Maar ook de vissers zelf doen belangrijke toezeggingen. De Deense DFPO bijvoorbeeld, die alle commerciële vissers in dit land vertegenwoordigt, wil dat in 2020 90% van haar visvangst MSC-gecertificeerd is. Iceland Sustainable Fisheries, een IJslandse organisatie voor duurzame visserijen met zo’n 50 toonaangevende bedrijven, wil zelfs dat 100% van haar commerciële visserijen over enkele jaren MSC-gecertificeerd is.

Aandacht voor het zuidelijk halfrond

Met de aangekondigde doelen scharen de leiders op het gebied van vis-, schaal- en schelpdierproducten zich achter het MSC-commitment om in 2020 20% van de wereldwijde vangst op zee in haar programma te betrekken. Om dat te realiseren zal MSC zich meer richten op oceanen en visserijketens op het zuidelijk halfrond, omdat juist daar de bedreigingen voor de oceanen fors zijn.

Over MSC

MSC-gecertificeerde visserijen zijn op dit moment goed voor 12% van de wereldwijde vangst op zee. Een eerder gepubliceerd MSC-rapport laat zien dat visserijen in het programma ruim 1.200 concrete verbeteringen hebben doorgevoerd. De wetenschappelijk verantwoorde visserijstandaard van MSC is een uitwerking van internationale richtlijnen van de VN-voedsel- en landbouworganisatie (FAO). Eerder dit jaar stelde het Global Sustainable Seafood Initiative (GSSI) vast dat MSC als enige mondiale standaard voor wildvangst aan deze richtlijnen voldoet.