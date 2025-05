Hoe kunnen keukenzout en water helpen om Europa’s afhankelijkheid van grondstoffen te verminderen en de beschikbaarheid van hernieuwbare energie te vergroten? Een pilotproject van AQUABATTERY in Delft biedt nu zicht op een van de meest duurzame, betaalbare en schaalbare oplossingen voor langetermijnenergieopslag (LDES) ter wereld, gebaseerd op zoutwater. Het project is zo veelbelovend, dat het meestrijdt in de finale om een European Sustainable Energy Awards (EUSEW Award).

LDES is essentieel voor het behalen van de energie- en klimaatdoelstellingen van de EU voor 2030. Het maakt het mogelijk om overtollige energie die wordt opgewekt tijdens periodes met een hoge energieproductie op te slaan en te gebruiken tijdens periodes met een lage productie, waardoor een stabiele en betrouwbare energievoorziening ontstaat.

Minder afhankelijk van grondstoffen

LDES op basis van keukenzout en water – overvloedige en milieuvriendelijke materialen – zou een ommekeer kunnen betekenen in de Europese afhankelijkheid van kritieke grondstoffen. Het vermindert daarnaast de hoeveelheid milieuschade door open mijnbouw van lithium en zeldzame aardmetalen. De zoutwaterflowbatterij is ook minder brandgevaarlijk, met minder giftige stoffen en explosies op opslaglocaties tot gevolg.

Tijdens piektijden, als er veel energie geproduceerd wordt, laat de AQUABATTERY zich op door zoutwater om te zetten in zuur en base met behulp van elektriciteit afkomstig van bijvoorbeeld zonnepanelen en windmolens. Het zuur en de base worden opgeslagen in afzonderlijke tanks. Tijdens daluren, als de energieopbrengsten laag zijn of helemaal ontbreken, ontlaadt het systeem door de zure en basische oplossingen weer te combineren tot zout water, waarbij elektriciteit wordt opgewekt.

Pilotproject

Met financiering van de European Innovation Council en vijf partners uit de energie-, woningbouw- en commerciële vastgoedsector, startte AQUABATTERY afgelopen november een proefproject in Delft, waarin een test wordt uitgevoerd met de grootste en meest geavanceerde zoutwaterflowbatterij die ooit in Europa is gemaakt. Door gebruik te maken van lokaal beschikbare grondstoffen (keukenzout, water) en componenten (leidingen, tanks), is er minder CO₂-uitstoot. Ook biedt de batterij kansen voor regionale economische groei. Het proefproject duurt twaalf maanden en levert cruciale inzichten om de productontwikkeling te versnellen. Het doel is de batterij op de markt te brengen in 2026.

Tijdens de pilot onderzoeken de deelnemers ook voor welke sectoren en toepassingen de batterij geschikt is. Jiajun Cen, mede-oprichter en CEO van AQUABATTERY: “We zien een sterke belangstelling vanuit de commerciële en industriële sectoren, waar de urgentie om te verduurzamen, elektriciteitskosten te verlagen en minder afhankelijk van het elektriciteitsnet te worden bijzonder groot is.” Mogelijke klanten zijn fabrieken, logistieke centra, waterzuiveringsinstallaties, energiehubs, havenfaciliteiten, ziekenhuizen en grootschalige woning- of kantoorprojecten. “Zij willen meer elektriciteit kunnen verbruiken tegen lagere kosten en zonder de risico’s van netcongestie. Hiervoor willen zij de opbrengst uit bijvoorbeeld zonne-energie beter kunnen benutten, alsmede toegang hebben tot noodstroomvoorziening bij stroomuitval. Veilige en duurzame batterijtechnologie moet hierbij de oplossing bieden, zodat ze geen extra risico’s lopen voor hun bedrijfsvoering of personeel”, vertelt Cen.

De technologie kan worden aangepast voor elke opslagduur, door simpelweg meer zoutwater en tanks toe te voegen. Gewoonlijk gebruikt men LDES binnen een periode van 8 tot 100 uur. De pilot gaat nu uit van een opslagduur van 10 uur, maar de duur is eenvoudig aan te passen aan de specifieke behoeften van de toekomstige klanten.

Resultaten van de pilot laten zien dat de zoutwaterbatterij vijf ton CO₂-emissie kan besparen in vergelijking met lithiumbatterijtechnologie. AQUABATTERY stelt dat er jaarlijks nog eens zeven ton CO₂ bespaard kan worden als het project commercieel op het Nederlandse net zou draaien.

Dit project is mogelijk gemaakt door de bijdragen van de partners Deltares, Statkraft, Verbund en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers.

EUSEW Awards voor innovatie in schone energie

AQUABATTERY is een van de drie finalisten die zijn geselecteerd voor de European Sustainable Energy Awards 2025 in de categorie Innovation. De prijs is voor de beste EU-gefinancierde projecten die op een originele en innovatieve manier de energietransitie mogelijk maken. De andere finalisten in deze categorie zijn het LIFE4GREENBROADBAND-project in Kroatië en het LIFE TURBINES-project in Spanje en Italië.

LIFE TURBINES is een project waarbij elektriciteit wordt opgewekt met de overtollige druk in huishoudelijke watervoorzieningen. Het project LIFE4GREENBROADBAND is gericht op vermindering van de uitstoot in de telecomsector door koeling- en zonne-energiesystemen te plaatsen bij zendmasten.

De European Sustainable Energy Awards (EUSEW Awards) belonen uitzonderlijke individuen en projecten voor hun innovatie en inspanningen op het gebied van energie-efficiëntie en hernieuwbare energie. Een gerenommeerde jury selecteerde de negen finalisten in drie categorieën: Innovation, Local Energy Action en Woman in Energy. Nu volgt een online publieksstemming die open is tot 1 juni. De winnaars worden bekendgemaakt tijdens de EUSEW Awards-ceremonie op 10 juni 2025.