Nederlandse Hendrik Veder Group realiseert duurzaamheidsdoelstellingen met duurzame EAL-vetting

Het Nederlandse bedrijf Hendrik Veder levert twee 114mm draaivrije staalkabels van 350 meter die voorzien zijn van een duurzame vetting Elaskon WR-EAL (Environmentally Acceptable Lubricant) voor een toonaangevend offshore project. Dat doet het Rotterdams bedrijf door middel van een innovatieve procesbenadering, waarbij het duurzamer gebruiken van kabels en hijsmiddelen centraal staat. De stalen haspels zijn, in samenwerking met de opdrachtgever, speciaal voor deze offshore installatie ontworpen. Hierdoor kunnen de geleverde kabels direct in gebruik worden genomen.

Stalen kabels met EAL-vetting

Hendrik Veder Group levert twee kabels van 350 meter met een diameter van 114 millimeter. Ze zijn daarbij voorzien van milieuvriendelijke smeermiddel, namelijk EAL.

EAL-vetting is biologisch afbreekbaar en niet-bio-accumulerend. Ook is de schade voor het aquatisch milieu (zoals vis, zeewier, etc.) minimaal. Deze vetting is verplicht op apparatuur met olie-naar-zee-interfaces, tenzij technisch niet haalbaar en is tevens verplicht in de wateren van de Verenigde Staten sinds 2013.

Innovatieve procesbenadering, speciale haspels

De procesbenadering van Hendrik Veder Group is innovatief in de sector: waar kabels verkocht en eenmalig gebruikt werden, zet het Rotterdams bedrijf juist in op duurzaam gebruik van kabels en hijsmiddelen. Goed voor het milieu én de winstgevendheid van organisaties. De stalen haspels zijn, in samenwerking met de opdrachtgever, speciaal voor deze offshore installatie ontworpen. Hierdoor kunnen de geleverde kabels direct in gebruik worden genomen. Ook deze benadering zorgt voor een duurzaamheidswinst.

Hendrik Veder Group is blij om bij te dragen aan het realiseren van strenge duurzaamheidseisen. Veel industrieën worstelen met de vraag hoe ze duurzamer kunnen opereren en tegelijkertijd winstgevender worden. Hendrik Veder Group wil de offshore, maritieme industrie helpen om deze twee doelen gelijktijdig te realiseren.