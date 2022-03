Heliox, marktleider op het gebied van snelle laadsystemen voor elektrische voertuigen (EV), heeft in 100 steden in zowel Europa als de Verenigde Staten laadinfrastructuur geïnstalleerd. Het Kings County Metro project zorgde ervoor dat Seattle de 100e stad is die voor Heliox heeft gekozen. Het bereiken van deze mijlpaal bewijst dat het Nederlandse bedrijf grote stappen zet in het behalen van zijn wereldwijde ambities.

Recentelijk voltooide Heliox een e-bus project in de stad Hamburg om zo bij te dragen aan de bredere net-nul doelstellingen van Duitsland. VHH heeft een busvloot van bijna 700 bussen en gaat in de komende jaren volledig elektrisch rijden. De eerste elektrische bus rijdt sinds 2014 en dit jaar rijden er al 88 elektrische bussen. Voor de remise in Hamburg-Schenefeld installeert Heliox momenteel 64 laadunits met een totale capaciteit van 9,6 MW, in de zomer van 2022 worden deze in gebruik genomen.

Heliox markeert nu een nieuwe primeur. Kings County Metro selecteert Heliox als een van de laadproviders om de nieuwe generatie elektrische touringcars van stroom te voorzien. Het project in Seattle is een van de grootste e-busprojecten in Noord-Amerika. Metro is van plan om het komende jaar 40 bussen toe te voegen om de omliggende gebieden van Seattle te bedienen.

“Het bereiken van de 100e stad is een grote mijlpaal voor Heliox. Toch is dit nog maar het begin van een wereldwijde e-transitie en we moeten standvastig blijven in onze oplossingsgerichte aanpak om deze vooruitgang te ondersteunen. De aanhoudende groei in de e-mobiliteitssector laat zien dat de wereldmarkt klaar is om elektrische voertuigen te omarmen. Heliox groeit op het gebied van snelle laadsystemen voor openbaar vervoer op land, in het water, de mijnbouw, havens en meer. Het is duidelijk dat de toekomst van e-mobiliteit nu echt begonnen is en ik ben er trots op dat Heliox een vertrouwde partner blijft voor een aantal van de grootste laadprojecten in Europa”, zegt Michael Colijn, CEO van Heliox Group.

In Nederland heeft Heliox inmiddels projecten gerealiseerd voor vervoerders in Groningen, Amsterdam, Eindhoven en Rotterdam. Afgelopen jaar werd de tweede fase van het project voor de regio Amstelland-Meerlanden (AML) afgerond, waarbij 31 MW stroom wordt geleverd aan meer dan 200 e-bussen. Ook werd een project bij RET in Rotterdam opgeleverd. Voor de nieuwe bussen is een nieuwe laadinfrastructuur ontworpen, die tevens compatibel is met de eerste vloot e-bussen. Heliox heeft nu 500 snelladers op 55 locaties geïnstalleerd in Nederland, die meer dan 800 elektrische bussen laten rijden.

Vorig jaar leverde Heliox meer dan 2 miljoen laadsessies met hoog vermogen, of 6000 sessies per dag, ter ondersteuning van de e-transitie van meer dan 25.000 voertuigen voor openbaar vervoer, waaronder bussen, vrachtwagens en veerboten. Dit levert een CO2-besparing van 3000-4000 ton per dag voor een e-bus op.