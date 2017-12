Nederlandse finalisten Chivas Venture 2018 bekendgemaakt

Steeds meer ondernemers zien kansen om maatschappelijke problemen op innovatieve wijze aan te pakken. Deze social entrepreneurs maken de wereld een betere plek, dankzij baanbrekende producten of diensten. Nederland investeert volop in bedrijven die inzetten op social impact en is daarmee een kweekvijver voor social entrepreneurs. Chivas Venture, een internationale competitie voor social entrepreneurs geïnitieerd door whiskymerk Chivas Regal, koos daarom Nederland als standplaats voor haar wereldwijde finale. De komende maanden gaat Chivas in 29 landen op zoek naar de beste social entrepreneurs. Zij krijgen in Nederland een podium om hun idee te pitchen en maken daarbij kans op funding, in totaal wordt er 1.000.000 dollar verdeeld. Na een recordaantal inzendingen presenteert een vakjury nu vijf Nederlandse social entrepreneurs die tegen elkaar strijden voor een plek in de wereldwijde finale.

Volgens Harry Hummels (hoogleraar Sociaal Ondernemerschap aan Universiteit Utrecht), zijn maatschappelijke ondernemingen, ook wel social enterprises, van essentieel belang: ‘De private sector kan een waardevolle oplossing bieden voor maatschappelijke problemen. Daarnaast hebben social enterprises de afgelopen jaren een enorme boost aan de groei van de Nederlandse economie gegeven, zo wees onderzoek van McKinsey in 2016 uit*. Daarom is het belangrijk om social entrepreneurs de ruimte te geven impact te maken met hun onderneming.’

Innovatie bevorderen

Chivas Regal zet de traditie van oprichters James en John Chivas voort: de broers deelden hun succes door te investeren in hun lokale gemeenschap. Chivas Venture investeert in ondernemingen die een waardevolle bijdrage leveren aan duurzame ontwikkelingsdoelen. ‘Dat is hard nodig. Het bevorderen van een innovatieve, op maatschappelijke groei gerichte economie komt niet uit zichzelf tot stand. Chivas Venture zet maatschappelijk ondernemerschap in de spotlight en spoort ondernemers daarmee aan vernieuwing na te streven gericht op ons gemeenschappelijk belang. Daarnaast stimuleert Chivas de winnaars via het prijzengeld om op de ingeslagen weg door te gaan’, aldus Hummels.

Nederlandse finalisten

De vakjury, bestaande uit Harry Hummels, Marcello Palazzi (ondernemer en medeoprichter van B Lab Europe en Progressio Foundation) en de Nederlandse finalist van vorig jaar Judith Joan Walker (Director of Operations, ‎African Clean Energy) stonden voor de lastige opgave om een top vijf samen te stellen. De finalisten zijn geselecteerd aan de hand van beoordelingscriteria onder andere gefocust op zeventien duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.

Met trots presenteert Chivas vijf van de meest beloftevolle social enterprises van Nederland:

Yellow Pallet verwerkt bananenvezels (een afvalproduct van de bananenplant) tot verbindingsblokken voor transportpallets. De blokken leveren een houtbesparing op van 26 tot 32 procent ten opzichte van houten pallets.

verwerkt bananenvezels (een afvalproduct van de bananenplant) tot verbindingsblokken voor transportpallets. De blokken leveren een houtbesparing op van 26 tot 32 procent ten opzichte van houten pallets. Inspidere ontwikkelt onder andere duurzame ecologische synthetische stoffen, waarvan de grondstof wordt gewonnen uit mest. Met een wetenschappelijke benadering wordt kennis vertaald naar nieuwe materialen en methoden.

ontwikkelt onder andere duurzame ecologische synthetische stoffen, waarvan de grondstof wordt gewonnen uit mest. Met een wetenschappelijke benadering wordt kennis vertaald naar nieuwe materialen en methoden. Villagepump ontwikkelt betaalbare waterzuiveringssystemen voor diegenen die schoon water nodig hebben, maar dit niet tot hun beschikking hebben.

ontwikkelt betaalbare waterzuiveringssystemen voor diegenen die schoon water nodig hebben, maar dit niet tot hun beschikking hebben. Land Life Company produceert biologisch afbreekbare ‘boomcouveuses’ die het mogelijk maken om in droge gebieden weer nieuwe gewassen te laten groeien.

produceert biologisch afbreekbare ‘boomcouveuses’ die het mogelijk maken om in droge gebieden weer nieuwe gewassen te laten groeien. Bluerise gebruikt de warmte uit de bovenste laag van tropische oceanen om generatoren mee aan te drijven die elektriciteit opwekken. Het ijskoude water op kilometers diepte wordt met leidingen naar de kust getransporteerd om huizen en gebouwen van koeling te voorzien.

Finalisten v.l.n.r.: Hein van Opstal (Yellow Pallet), Jalila Essaïdi (Inspidere), Joost de Waard (Villagepump), James Liu (Land Life Company), Berend Jan Kleute (Bluerise)

Over Chivas Venture

Aan deze vierde editie nemen 2.600 deelnemers deel, afkomstig uit in totaal 29 landen. In februari 2018 wordt per land één winnaar geselecteerd, die de kans krijgt in de lente een exclusief ‘Accelerator Programma’ te volgen in het Skoll Centre for Social Entrepreneurship aan de Universiteit van Oxford. Daarna krijgt het publiek drie weken de tijd om een stem uit te brengen op zijn of haar favoriet, waarmee zij bepaalt hoe de eerste 200.000 dollar wordt verdeeld. Op 24 mei 2018 komen de finalisten van de 29 deelnemende landen in Amsterdam bijeen om hun ideeën te pitchen tijdens The Next Web Conference. Er staat veel op het spel, want tijdens die finale wordt de resterende 800.000 dollar onder de finalisten verdeeld.