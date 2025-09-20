Dow Jones heeft aangekondigd dat het Eco-Movement, een wereldwijd dataplatform van laadstations voor elektrische auto’s en gevestigd in Utrecht, heeft overgenomen. Eco-Movement zal opereren als onderdeel van OPIS, de groeiende energie-tak van Dow Jones.

Eco-Movement is een toonaangevend dataplatform voor laadpunten met het hoofdkantoor in Utrecht. Het bedrijf verzamelt, optimaliseert en verrijkt gegevens over laadstations voor elektrische auto’s en heeft een uitgebreid platform opgebouwd met openbare en semi-openbare laadpunten en hun realtime beschikbaarheid. Het platform omvat bijna 2 miljoen laadpunten in meer dan 80 landen en vult de energieproducten en – diensten van Dow Jones voor klanten verder aan.

“De aansluiting bij OPIS, onderdeel van Dow Jones, markeert een spannend nieuw hoofdstuk voor Eco-Movement. Door ons toonaangevende dataplatform te combineren met de expertise en het netwerk van OPIS kunnen we de transitie naar duurzame mobiliteit versnellen en nog meer waarde bieden aan laadpaal exploitanten, autofabrikanten, navigatie- en kaartaanbieders en analisten,” aldus Roderick van den Berg, medeoprichter en CEO van Eco-Movement.

Eco-Movement voegt zich bij Dow Jones in een periode van sterke groei voor de professionele informatie-divisie, die een uitgebreide portfolio aan producten en diensten omvat op het gebied van risk, research en energie. Eco-Movement versterkt Dow Jones Energy met data en services, waardoor betere vindbaarheid, navigatie en slimmere beslissingen mogelijk worden voor laadpaal exploitanten, wagenparken, nutsbedrijven, retailers en financiële instellingen. Dit bouwt voort op de activiteiten van OPIS binnen de energietransitie op het gebied van koolstof markten, schone brandstoffen, zonne-energie en waterstof.

“Eco-Movement is een geweldige toevoeging aan onze Dow Jones Energy portefeuille in een tijd waarin we verwachten dat de EV-markt wereldwijd zal blijven groeien. Het is een essentieel onderdeel voor het leveren van unieke data waarmee ons publiek cruciale beslissingen kan nemen,” aldus Almar Latour, CEO van Dow Jones en uitgever van The Wall Street Journal. “Met deze overname kunnen onze gebruikers nu het volledige spectrum van energie voor voertuigen zien -van fossiele brandstoffen tot elektriciteit- over de hele wereld, en het maakt deel uit van onze strategie om klanten in staat te stellen dieper in te gaan op de onderwerpen die voor hen belangrijk zijn.”

Dow Jones was al in een vroeg stadium investeerder in Eco-Movement en nam deel aan de Serie A – financieringsronde in 2022. Sindsdien heeft het bedrijf een explosieve groei doorgemaakt en de omzet met meer dan 250% verhoogd.

Dit is de nieuwste in een reeks strategische overnames en investeringen die erop gericht zijn de portefeuille van gespecialiseerde nieuws-, data-, analyse- en evenementen diensten van Dow Jones voor zakelijke professionals te versterken. Eerder dit jaar nam Dow Jones Oxford Analytica en Dragonfly Intelligence over om de Dow Jones Risk & Compliance-suite aan te vullen met eigen geopolitieke risico- en veiligheidsinformatie.

Over Dow Jones

Dow Jones is een wereldwijde aanbieder van nieuws en bedrijfsinformatie en levert content aan consumenten en organisaties over de hele wereld in meerdere formats, waaronder print, digital, mobiel en live evenementen. Dow Jones produceert al meer dan 130 jaar content van ongeëvenaarde kwaliteit en beschikt over een van ’s werelds grootste nieuwsorganisaties. Het is de thuisbasis van toonaangevende publicaties en producten, waaronder het vlaggenschip The Wall Street Journal, Amerika’s grootste krant naar betaalde oplage; Barron’s, MarketWatch, Mansion Global, Financial News, Investor’s Business Daily, Factiva, Dow Jones Risk & Compliance, Dow Jones Newswires, OPIS en Chemical Market Analytics. Dow Jones is een divisie van News Corp (NASDAQ: NWS, NWSA; ASX: NWS, NWSLV).

Over Eco-Movement

Eco-Movement is een toonaangevend wereldwijd platform voor locatie- en prijsdata van oplaadlocaties voor elektrische auto’s. Klanten zijn onder meer Google, Apple, Tesla, Mercedes-Benz, TomTom, Uber en Shell. Als onafhankelijk platform met bijna 2 miljoen oplaadpunten in meer dan 80 landen bevindt Eco-Movement zich in een unieke positie om de elektrificatie van zowel personen- als commerciële voertuigen te ondersteunen.