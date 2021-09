Nederlandse BeefyGreen onder de finalisten Enterprise Europe Network Awards 2021

Wat hebben producenten van vleesvervangers, hennepvezel of een bedrijf in het recyclen van kleding met elkaar gemeen? Het zijn enkele van de meest innovatieve midden- en kleinbedrijven in de Europese Unie en zijn finalisten in de Enterprise Europe Network Award 2021, zoals aangekondigd door de Europese Commissie en de Raad voor Europese Innovatie en het Uitvoerend Agentschap MKB (EISMEA). Tijdens de jaarlijkse Enterprise Europe Network conferentie, die op 1 oktober in Stuttgart zal worden gehouden, worden de winnaars in drie verschillende categorieën bekend gemaakt. Onder de bedrijven uit heel Europa bevindt zich ook één Nederlandse finalist. Het bedrijf BeefyGreen produceert vleesvervangers en half-vlees-half-vega producten op basis van oesterzwamsteeltjes, en heeft als missie om de allerbeste alternatieven voor vlees te leveren. BeefyGreen heeft zich in 2018 aangesloten bij Enterprise Europe Network en heeft via het Netwerk internationale contacten gevonden om de vleesvervangers te ontwikkelen en produceren, en zo gebruik gemaakt van de geboden expertise.

Frank Nouwens van BeefyGreen zegt over de finaleplaats: “Wij zijn vereerd en verrast om één van de finalisten te zijn voor de Enterprise Europe Network Awards 2021. We zijn blij met de ondersteuning die wij vanuit Enterprise Europe Network hebben gekregen en de internationale contacten met productontwikkelaars en producenten voor vega en hybride vleesproducten hebben ons zeker vooruitgeholpen. Het biedt ons de mogelijkheid gedegen verder te groeien en te innoveren, en om onze sappige vleesvervangers en hybride vleesproducten ook in de rest van Europa te kunnen introduceren. We zijn blij dat onze samenwerking nu wordt beloond met een finaleplaats!”

De award erkent en beloont creatieve ondernemers, vooral met digitale en duurzame ambities, die de mogelijkheden in de vrije markt van de Europese Unie zo goed mogelijk benutten, door het gebruik van de services en ondersteuning van Enterprise Europe Network.

De finalisten zijn startups en middelgrote en kleine bedrijven (MKB) werkzaam in uiteenlopende sectoren, van de textiel- en mode-industrie tot robotica, farmaceutica, de agrovoedingssector, afvalwaterbehandeling en geavanceerde medische en lasertechnologie.

Enterprise Europe Network is ’s werelds grootste ondersteuningsnetwerk voor het midden- en kleinbedrijf en wordt gefinancierd door de EU. Het helpt bedrijven te innoveren en te groeien op internationale schaal en hun weerbaarheid in Europa en daarbuiten te vergroten. Enterprise Europe Network combineert internationale bedrijfsexpertise met lokale kennis om het MKB te helpen hun innovatie naar nieuwe markten te verspreiden. Het helpt bedrijven sneller te groeien door ondersteuning op maat, nieuwe commerciële samenwerkingen en toegang tot financiering.

Annemarie Destrée van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, de Nederlandse partner van het Netwerk, zegt over de awards: “De awards geven ons de kans om bedrijven die het Netwerk op een uitmuntende en vooruitstrevende manier hebben benut extra te belonen. Het Netwerk geeft – veelal startende – bedrijven de mogelijkheid om te innoveren en om actief te worden in andere markten. Wij zijn dan ook erg trots dat er met BeefyGreen een Nederlandse finalist is die ernaar streeft om duurzame vleesvervangers en half-vlees, half-vega producten op de markt te brengen en hiermee ook bijdraagt aan de verduurzaming van de voedselketen in de rest van Europa.”

Naast BeefyGreen, de Nederlandse finalist, bevinden zich nog acht andere bedrijven uit zes EU-landen:

Biomimetic, een Griekse startup, die bio-geïnspireerde lasernanotexturering van glas aanbiedt. Deze hebben anti-reflecterende, anti-weerspiegelende, anti-fogging en superhydrofiele eigenschappen die toegepast kunnen worden op consumentenelektronica, zoals mobiele telefoons, horloges of laptops.

Comau is een toonaangevend bedrijf op het gebied van industriële automatisering. De in Italië gevestigde organisatie helpt het volledige potentieel van digitale productie te benutten. Het Franse adviesbureau COBO4YOU is een partnerschap aangegaan met Comau om zich te richten op de integratie van cobotics oplossingen in de automatiseringsindustrie.

Het in Duitsland gevestigde Enviplan is een MKB met ervaring in engineering, het ontwerpen en bouwen van drinkwaterverwerking, -behandeling en afvalwaterzuivering. Het bedrijf past micro-flotatietechnologie toe voor industriële en gemeentelijke afvalwaterbehandeling.

Nuvisan, een Frans farmaceutisch bedrijf, levert onderzoeks- en ontwikkelingsdiensten voor de ontwikkeling en productie van topische geneesmiddelen.

RBX Creations, met hun hoofdkantoor in Frankrijk, is gespecialiseerd in het gebruik van Hennepvezel voor de vervaardiging van diverse materialen zoals bioplastics, papier en textiel.

Het Belgische Resortecs is een startup in de textiel- en modesector die wereldwijd gepatenteerde oplossingen aanbiedt voor de recycling van kleding, dankzij de automatische demontage van kledingstukken op een industriële schaal.

Het Spaanse MKB Sant Aniol is gespecialiseerd in de productie van water van vulkanische oorsprong uit het natuurpark van La Garrotxa, een regio in Girona.

UBT SRL (Umbria Bioengineering Technologies) is een biomedisch bedrijf dat innovatieve medische beeldvormingsapparatuur ontwikkelt en op de markt brengt, op basis van geavanceerde microgolftechnologie in plaats van gevaarlijke ioniserende straling (röntgenstraling).

Drie van deze genomineerden zullen worden geëerd met de hoogste onderscheidingen in de volgende drie categorieën:

Inspiring Client Journey: Het beste voorbeeld van positieve resultaten voor MKB die met succes hebben geprofiteerd van de diensten van het netwerk om de gewenste bestemming voor het bedrijf te bereiken. Goed voorbeeld van Enterprise Europe Network als “goed kompas of Global Positioning System-ontvanger (GPS) op de reis van MKB naar internationalisering en groei.

Stepping Ahead: De winnaar hierin is het beste voorbeeld van positieve resultaten die gericht zijn op de nieuwe prioriteiten van het Netwerk: digitalisering, duurzaamheid en innovatie, voor MKB met visie die de ‘transitie’ om te profiteren van de innovatiediensten van het Netwerk succesvol zijn gestart en een nieuw product, dienst of technologie hebben ontwikkeld.

Recovery: Het beste voorbeeld van een uitzonderlijke aanpassing aan verandering en de flexibiliteit om te herstellen.