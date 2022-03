O My Bag, het in Amsterdam gevestigde merk dat eco-vriendelijke en ethisch geproduceerde leren handtassen en accessoires produceert, slaat de handen ineen met het wereldwijd eerste duurzame cargo-initiatief GoodShipping om de toeleveringsketen van het bedrijf koolstofvrij te maken door fossiele brandstoffen te vervangen door duurzame alternatieven. De gecertificeerde B Corp, bekend om zijn sterke focus op fair trade en duurzaam geproduceerde tassen en accessoires, is het nieuwste bedrijf dat zich aansluit bij GoodShipping in een poging om een CO2-vrije toeleveringsketen te bereiken.

In het kader van de samenwerking zal GoodShipping een overstap naar biobrandstof vergemakkelijken voor de vrachtzendingen van het bedrijf, zowel inkomend als uitgaand. Deze overstap biedt O My Bag een eenvoudige, gemakkelijke en betaalbare oplossing om hun Scope 3-uitstoot te verminderen. Het gebruik van duurzame biobrandstof uit de zee stelt O My Bag in staat om een 100% CO₂-emissiereductie te bereiken binnen haar toeleveringsketen.

Dit partnerschap is de laatste in een reeks van op duurzaamheid gerichte initiatieven waarin O My Bag investeert als onderdeel van hun 2025 Visie, gericht op drie pijlers: ethische toeleveringsketen, milieuvriendelijke productie, en bewustmaking. Andere prioriteiten zijn het uitrollen van leefbare lonen in de volledige toeleveringsketen, het bevorderen van de carrière van vrouwen in de fabrieken door het opzetten van langlopende opleidingsprogramma’s en het voortdurend innoveren met duurzame materialen (zoals hun recente appelleercollectie). Het bedrijf is in 2011 opgericht als een sociale onderneming en heeft in 2021 de officiële B Corp-status bereikt.

Biobrandstoffen voor niet-scheepseigenaren

GoodShipping stelt bedrijven uit alle sectoren en van alle groottes in staat om hun zeevrachtvervoer koolstofvrij te maken door over te schakelen van fossiele brandstoffen op duurzame alternatieven – een innovatief concept dat carbon insetting wordt genoemd. Met behulp van de GoodShipping insetting service kunnen vrachteigenaren zoals O My Bag hun toeleveringsketen koolstofvrij maken ondanks het feit dat ze de schepen die hun vracht vervoeren niet bezitten of charteren.

De biobrandstoffen die voor dit partnerschap worden gebruikt, worden geleverd door de pionier op het gebied van mariene biobrandstoffen, GoodFuels. Alle biobrandstoffen van GoodFuels zijn van duurzame oorsprong en volledig afgeleid van reststoffen en afvalolieproducten. De biobrandstoffen worden ook gecontroleerd door een onafhankelijke duurzaamheidsraad van vooraanstaande academici en ngo’s in de vervoersector.

Femke Lotgerink, Sustainability Manager bij O My Bag, zegt over de samenwerking het volgende: “We zijn ons zeer bewust van de voetafdruk van onze internationale verzendingen. Daarom zijn we verheugd om samen te werken met GoodShipping om de milieu-impact van onze transportactiviteiten te verminderen. We streven er voortdurend naar om onze impact op het milieu te verlagen, en onze positieve sociale impact te vergroten. Deze nieuwe samenwerking stelt ons in staat om te handelen naar onze 2025 Vision doelstelling om onze ecologische voetafdruk te minimaliseren. Bovendien hopen we onze collega’s in de mode-industrie te inspireren door te laten zien dat we vandaag al een grote impact kunnen maken door te kiezen voor oplossingen van duurzaamheidspioniers zoals GoodShipping.”

Katarin van Orshaegen, Commercial Lead bij GoodShipping zegt: “De carbon insetting service die GoodShipping heeft gepionierd past perfect bij de mode-industrie. Het is des te meer de moeite waard om te zien dat een koploper als O My Bag voor onze oplossing kiest. We zijn er trots op samen te werken met een organisatie die bekend staat om haar hoge standaarden en die de grenzen van verantwoord ondernemen blijft verleggen. De toezegging van O My Bag om hun CO2-voetafdruk door transport te verminderen door fossiele brandstoffen te vervangen door duurzame, geavanceerde biobrandstoffen maakt hen een echte koploper op het gebied van CO2-vrij transport.”