NOWOS, de in 2019 opgerichte expert in het repareren en hergebruiken van accu’s voor auto’s en fietsen, heeft concrete plannen voor verdere Europese expansie. Het bedrijf wil maar liefst twintig nieuwe vestigingen openen in de komende vijf jaar, om te beginnen in Duitsland (2024), Italië en Spanje (2025) en in de jaren daarna in Denemarken, Oostenrijk, Polen, Roemenië en Griekenland. Met het oog daarop is NOWOS op zoek naar nieuwe investeerders.

NOWOS wist vorig jaar al de Rabobank en Nationaal Groenfonds als financierder aan te trekken, maar is nu actief op zoek naar nieuw geld om de bestaande reparatiefaciliteiten verder uit te bouwen zodat deze het snelgroeiende aanbod van gebruikte lithium-ionbatterijen aan kunnen. Daarnaast wil de jonge onderneming een deel van de investeringen gebruiken om een zogeheten BESS (Battery Energy Storage System) te ontwikkelen en te produceren op basis van second-life cellen. Daarvan worden energieopslagfaciliteiten gemaakt, om bijvoorbeeld industrieterreinen van energie te kunnen voorzien.

Volgens NOWOS-CEO en founder Prins Doornekamp groeit het bedrijf de komende jaren mee met de mobiliteits-, industrie- en energieopslagmarkten, waarin veel lithium-ion batterijen worden verkocht. “We willen inspelen op de wereldwijde overgang naar een circulaire economie en bijdragen aan het European Green Pact. Met drie operationele reparatiefabrieken in Nederland, Frankrijk en Engeland is NOWOS nu al in staat om snel te reageren en zich aan te passen aan de behoeften van onze klanten. Tevens gaat er vanaf 2027 wetgeving met betrekking tot het ‘Right to Repair’ van kracht, waardoor onze oplossingen in de gehele EU noodzakelijk worden”, aldus Doornekamp.

Nieuwe COO

Om de Europese uitbreiding in goede banen te leiden heeft NOWOS per 1 februari Steven Uitentuis aangetrokken als nieuwe COO. Uitentuis is co-founder en voormalig CEO van Swapfiets en heeft veel ervaring met mobiliteit en het schalen van bedrijfsprocessen. Hij wordt per direct volledig verantwoordelijk voor de operatie van NOWOS in Nederland en Frankrijk (4200 m2 industriële faciliteiten). Ex-Stibat directeur Jan Bartels blijft binnen de NOWOS-directie de rol van Compliance Officer vervullen.

De nieuwe COO spreekt van een ‘mooie kans en uitdaging om samen met twee zwaargewichten uit de energie industrie te mogen samenwerken’. Uitentuis: “NOWOS is de laatste drie jaar elk jaar in omvang verdubbeld, is inmiddels winstgevend en won in 2022 de golden award voor European startup of the year. Ik zie een enorme potentie tot opschaling, zeker nu we inmiddels zo’n 93% van de ingeleverde defecte batterijen kunnen repareren. Repareren is niet alleen duurzamer, het is ook veel goedkoper dan de aanschaf van een nieuwe accu. Op die manier maken wij de business case van de circulaire economie voor b2b-partners winstgevend.”

Foto: Voormalig Swapfiets-CEO Steven Uitentuis aan boord als nieuwe COO