Oxious, een Nederlandse leverancier van kwalitatief hoogwaardige textielproducten uit Turkije, heeft de prestigieuze Best for the World 2022 (BFTW)-certificering ontvangen. BFTW is een programma van B Lab, een internationaal netwerk dat zich inzet voor een sociale en duurzame mondiale economie. Volgens B Lab behoort Oxious tot de top 5 procent van gecertificeerde ‘B Corps’; bedrijven die zich onderscheiden op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen, klantvriendelijkheid, duurzaamheid, goed bestuur en respect voor arbeidskrachten.

Het in Rotterdam gevestigde Oxious wordt geleid door Esther Smit en Loes Stapper. Het bedrijf is internationaal actief en produceert textielproducten onder de eigen labelnaam, maar ook in opdracht voor bekende merken. De oprichters hebben de intrinsieke motivatie om duurzaam te produceren en iedereen in de keten te laten profiteren van de opbrengsten. Zo levert het bedrijf hamamdoeken die voor 50 procent uit hergebruikte materialen bestaan en met de hand worden gemaakt in een productiebedrijf in Turkije. In dit bedrijf werken lokale vrouwen in een sociale context die ruimte biedt voor groei en ontwikkeling.

De B Corp-certificering van B Lab heeft als algemeen doel om de wereldwijde economie zo te transformeren dat zowel de planeet als alle lokale gemeenschappen en mensen daar profijt van hebben. Bekende merken met een B Corp-certificaat zijn Ben & Jerry’s, Tony’s Chocolonely en bijvoorbeeld de textielmerken Patagonia en MUD jeans. In de lijst neemt Oxious een bijzondere positie in: bij de B Corp-certificering haalde het een totaalscore van 173 punten. Dit is uitzonderlijk hoog; met dit puntenaantal zou het bedrijf op de vorige B Corp-lijst – die in 2020 werd opgesteld – als hoogst scorende textielbedrijf ter wereld zijn geëindigd. Op het meetpunt ‘impact area community’ scoort Oxious 114 punten, wat de vorige editie zelfs een nummer 1-ranking zou hebben opgeleverd.

Oxygen en Conscious

De naam Oxious is een samenvoeging van Oxygen en Conscious, legt Esther Smit van Oxious uit: “Oxygen refereert aan het ecologische aspect waar we voor staan; de schone lucht die nodig is voor het voortbestaan van het leven. Maar het verwijst ook naar het sociale aspect; we geven mensen weer lucht en dragen iets wezenlijks bij aan hun welbevinden. Conscious verwijst naar de activiteit die daarvoor nodig is, namelijk het bewust inrichten van elke stap in het productieproces.”

Smit vindt het belangrijk dat vrouwen overal ter wereld in hun kracht worden gezet en niet worden achtergesteld in de maatschappij. “Daar richten we ons in Nederland op, maar ook bij onze productielocatie in Turkije. De vrouwen die daar voor ons werken, doen dat voor een eerlijk salaris, met uitzonderlijke arbeidsvoorwaarden en onder goede omstandigheden, Door vrouwen kansen te bieden, kan de genderkloof worden gedicht. Onze slogan luidt niet voor niets ‘together we can change te world’”.

De Best for the World 2022-certificering wordt door Smit beschouwd als een meetinstrument voor de impact van bedrijven, en daarmee voor hun bestaansrecht. “De certificering is gebaseerd op de intrinsieke motivatie om ondernemers handvatten te geven voor ‘do good’ in plaats van ‘do harm’. Hij geeft inzichten in waar we staan en waar nog verbetering mogelijk is.” Smit gelooft niet in bedrijven die duurzaamheid als marketingstrategie inzetten. “Wij laten zien dat je als bedrijf grote impact kunt hebben als duurzaamheid echt in je DNA zit. De oude economische modellen waarbij winst ten koste gaat van de planeet zijn achterhaald. Ons nieuwe model is heel simpel en voor iedereen bereikbaar die andere keuzes durft te maken.”

Oxious ontving al eerder een erkenning voor zijn sociale en duurzame manier van ondernemen. Binnen het Global Sustainable Enterprise System is het al voor het tweede jaar op rij het hoogst scorende bedrijf.

Best for the World 2022

Het Best for the World-keurmerk wordt uitgegeven door B Lab, een internationale beweging die de wereldwijde economie ten dienst wil stellen van mensen, gemeenschappen en de planeet. Het keurmerk wordt uitgegeven aan B Corps, oftewel ‘Benefit Corporations’. Het is een internationale certificering voor winstgedreven bedrijven die een grote, positieve impact hebben op mens en milieu. Bedrijven met dit certificaat hebben duurzaamheid een blijvende plek gegeven in hun DNA en weten op meerdere manieren waarde te creëren. Wat de B Corp-certificering uniek maakt, is het holistische karakter. Zo kijkt B Corp niet naar één aspect van je bedrijf, maar naar je gehele bedrijfsvoering. De beweging bestaat momenteel uit 5.000 B Corps, verspreid over 80 landen en 155 industrieën.