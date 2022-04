Vijf groepen studenten en jong professionals hebben op basis van hun innovatieve duurzaamheidsoplossingen door de TCS Sustainathon te winnen de eer gekregen om deze te oplossingen te realiseren in het Europese incubatieprogramma van TCS. De grote winnaar van de Sustainathon™ Europe 2022 was het Nederlandse Team Nyenrode, dat een innovatief platform ontwierp waarmee consumenten en bedrijven hun waterverspilling eenvoudig kunnen monitoren en verminderen.

Naar schatting moet 50% van de technologieën die nodig zijn om mondiale uitdagingen zoals koolstofemissies en vervuiling op te lossen, nog uitgevonden worden. Tegelijkertijd zullen duurzaamheidsinspanningen alleen slagen als bedrijven en organisaties samenwerken in plaats van enkel individuele of geïsoleerde inspanningen te leveren. Om de MIMO (Most Ignored Most Obvious) milieuproblemen die onze planeet momenteel teisteren aan te pakken, heeft IT-bedrijf Tata Consultancy Services (TCS) samen met diverse partners een hackathon georganiseerd. De eerste Europese Sustainathon™, die plaatsvond van 11 tot 13 maart 2022, nodigde creatief ingestelde studenten en IT-enthousiastelingen met een passie voor het oplossen van problemen uit om echte problemen in de wereld met behulp van hun ideeën en technische knowhow op te lossen.

Drie winnende teams kregen een geldprijs en de top vijf krijgt de kans om hun concepten gedurende een periode van zeven maanden verder te vormen via het , waar ze toegewijde ondersteuning van TCS krijgen om hun oplossingen verder te ontwikkelen en te realiseren.

De grote winnaar van de Sustainathon™ Europe 2022 was het Nederlandse Team Nyenrode, dat een innovatief platform ontwierp waarmee consumenten en bedrijven hun waterverspilling eenvoudig kunnen monitoren en verminderen. De tweede plaats werd toegekend aan het Duits-Indiase Team Vitamin Bee voor hun ingenieuze oplossing om bijen te beschermen en de bevolkingsgroei van bestuivers te stimuleren. De derde plaats ging naar het Duitse Team RobinHood dat een inventief idee pitchte om verpakkingsafval en CO2 uit e-commerce-processen te verminderen.

“Het verminderen van waterverspilling en het beschermen van ons milieu is ontzettend belangrijk voor toekomstige generaties en we zijn enorm trots dat we zijn uitgeroepen tot winnaar van het Sustainathon Europe 2022-evenement”, zegt Team Nyenrode. “Dit was een mooie kans voor ons om samen te werken met medestudenten, professionals uit de sector en business coaches en zo onze ideeën tot leven te brengen. We kunnen niet wachten om samen te werken met de technologen van het TCS Pace team als onderdeel van het incubatieprogramma om ons te helpen onze winnende oplossing te ontwikkelen en op de markt te brengen.”

De teams werden gedurende drie selectierondes door de jury beoordeeld op basis van de haalbaarheid, het investeringspotentieel en het potentieel als een Minimum Viable Product (MVP) van het concept te verifiëren. Daarnaast werd er gekeken naar de mate waarin de oplossing tegemoetkwam aan de specifieke duurzaamheidsuitdaging, de kwaliteit van de pitch en het prototype. De jury bestond uit industrie-experts, technologen en duurzaamheidsleiders van het TCS-partnernetwerk.

“Bij TCS geloven we dat innovatie door middel van technologie cruciaal is voor het behalen van de Europese klimaatdoelen. Om die reden organiseerden we vanuit TCS Pace Port Amsterdam de Sustainathon Europe 2022 – The Balancing Act.”, vertelt Josu Devasia, TCS Country Head Nederland. “Tijdens dit driedaagse evenement konden studenten en jong professionals uit Nederland en de rest van Europa echte impact creëren middels duurzaamheidsoplossingen en een stap vooruitzetten naar een betere wereld. Wat deze Sustainathon anders maakt dan andere is de incubatietijd van zeven maanden: waar andere hackathons vaak stoppen bij de prijsuitreiking, begint het door ontwikkelen en realiseren van de oplossingen pas echt daarna. Ik kijk er dan ook naar uit om te zien waar de top vijf na zeven maanden durende incubatieprogramma staat.”

Als resultaat van het recente pan-Europese hybride evenement, Sustainathon Europe 2022 – ‘The Balancing Act’, zullen de komende zeven maanden de vijf winnende innovatieve oplossingen worden ontwikkeld door de door studenten, ondernemers en technologie-experts, om er zo verhandelbare oplossingen van te maken, ondersteund en gefinancierd door TCS.

Foto: Winnend team Nyenrode tijdens de prijsuitreiking van TCS Sustainathon Europe 2022 samen met Country Head TCS Nederland, Josu Devasia (links) en Head of TCS Pace Europe, Lalit Karwa (rechts) (credit: TCS)