Nederlands modemerk lanceert badmode gemaakt van oude visnetten

Het duurzame modemerk JUNGL Amsterdam lanceert op woensdag 19 juni haar eerste collectie badmode gemaakt van achtergelaten visnetten. De zussen Natascha (24) en Anouschka (21) Hendriks zijn de gezichten achter dit nieuwe modemerk. Zij zijn van mening dat er te weinig kleding wordt geproduceerd op duurzame wijze en onder eerlijke omstandigheden. Met JUNGL proberen zij een alternatief te bieden.

Een duurzaam badmodemerk uit Nederland bestond eigenlijk nog niet. In combinatie met het heftige feit dat de plastic soep voor de helft van het gewicht bestaat uit visnetten, ontstond het idee om bikini’s te maken van achtergelaten visnetten uit de oceaan. De visnetten worden in Italië verwerkt tot garen, vervolgens wordt dit in Portugal onder de beste werkomstandigheden omgezet in bikini’s en badpakken.

Met de collectie wil JUNGL de consument bewust maken van de vervuilende mode-industrie. In hun zoektocht naar de juiste leveranciers en productieproces, zijn ze erachter gekomen hoe moeilijk het is om alles zo duurzaam en eerlijk mogelijk te produceren. De ondernemende zussen hebben hierin veel tijd gestoken. ‘’Er zijn maar weinig mogelijkheden om alles op duurzame en eerlijke wijze te produceren en transporteren. Toch is dit gelukt. Maar het had zoveel makkelijker geweest om naar China te bellen en duizend bikini’s te bestellen.’’

Extra trots is JUNGL dan ook dat het is gelukt. Op alle aspecten is rekening gehouden met het milieu. Niet alleen de productie is duurzaam, ook het transport vanuit buitenland en de verpakkingen hebben het geringste effect op het milieu. ‘’Toch zit de grootste winst op milieu in het verwijderen van de visnetten uit de oceaan en het hergebruiken van grondstoffen.’’

De collectie van JUNGL is vernoemd naar zes bedreigde zeedieren, om mensen bewust te maken van de ernst van het uitsterven van deze diersoorten. Eén van de bikinibroekjes is daarom vernoemd naar de groene zeeschildpad, het dier wordt met uitsterven bedreigd, omdat het onder andere gevangen raakt in achtergelaten visnetten.

Op woensdag 19 juni lanceert JUNGL de collectie in de Molsteeg te Amsterdam in een pop-up shop. De bikini’s zijn hier tot en met 23 juni te verkrijgen. De verkoop van de collectie is online verkrijgbaar via de webshop.