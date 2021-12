Nederland’s eerste energieneutrale station is een feit

ProRail verwacht een forse toename van reizigers op station Delft Campus in de komende jaren. Vanaf 2025 kunnen op dit deel van het spoor vier sporen worden gebruikt. Nu rijden in beide richtingen vier sprinters per uur; vanaf 2025 kunnen dat er zes worden. Dat stimuleert de duurzame mobiliteit tussen Leiden en Dordrecht en past in de duurzame ambities van NS en ProRail.

“Het is fantastisch om te zien dat we erin geslaagd zijn te leveren wat we eind 2018 hebben beloofd. Daar ben ik supertrots op” zegt Ben Steehouwer, projectmanager Strukton.

Een bijzondere kap

Wat de kap van station Delft Campus zo bijzonder maakt, is dat er geen zonnepanelen óp het dak zijn aangebracht. Nee, de kap zélf wordt gevormd door zonnepanelen. De 810 panelen zijn volledig geoptimaliseerd voor het produceren van energie. De opbrengst wordt gemiddeld 200 megawatt per jaar, net zoveel als het verbruik van 70 huishoudens per jaar. Dat is meer dan genoeg om het jaarverbruik van het station te compenseren. De elektriciteit die overdag wordt opgewekt, wordt via het bestaande energienetwerk gesaldeerd met de elektriciteit die ’s avonds en ’s nachts nodig is voor het station, denk aan de liften, ledverlichting, de omroepinstallatie, kaartautomaten, incheckpoortjes en reisinformatieborden.

Klaar voor de toekomst

Strukton was verantwoordelijk voor de bouw van de kap, inclusief zonnecellen en de aansluiting op het energienet. Met als extra bijkomend voordeel voor de reiziger dat zij straks niet meer verregenen. Bij de bouw van het station is rekening gehouden met eventuele toekomstige ontwikkelingen. Denk aan het terugleveren van elektriciteit aan het eigen netwerk van ProRail of het lokaal opslaan van elektriciteit. De mantelbuizen voor de bekabeling onder het spoorbed liggen er al.