Nederlands duurzame e-commerce startup Dayrize geselecteerd als finalist voor SXSW Festival

De Nederlandse startup Dayrize, een online marktplaats voor duurzame producten, is geselecteerd als finalist in de Social & Culture categorie bij SXSW Pitch®. SXSW Pitch is het grote evenement van South by Southwest® Online waar startups van over de hele wereld de meest indrukwekkende technologische innovaties presenteren aan een panel van juryleden en een virtueel publiek. Uit de meer dan 500 bedrijven die zich hadden aangemeld voor de SXSW Pitch 2021, werd Dayrize geselecteerd als een van de 40 finalisten in 8 afzonderlijke categorieën.

Duurzaam consumeren; Dayrize dicht het gat tussen willen en het daadwerkelijk doen

‘Put your money where your mouth is’ is een gezegde dat niet opgaat voor duurzaam consumeren. Want hoewel meer dan 80% van de consumenten duurzaamheid heel belangrijk vindt handelt slechts 1 op de tien er ook naar. De wildgroei van ecolabels en duurzaamheidsclaims maakt het onmogelijk voor consumenten om uit te maken wie en wat ze moeten geloven. Dayrize helpt consumenten door dit oerwoud heen door producten allemaal langs dezelfde meetlat te leggen door middel van de Dayrize Score.

Dayrize heeft een methode ontwikkeld om duurzaamheid van producten objectief te toetsen en geeft elk product een inzichtelijke score tussen de 0 en 100. Daarmee laat het bedrijf ook zien dat duurzaamheid niet zwart/wit is, maar dat er gradaties zijn,

“Het unieke van Dayrize is dat we gebruik maken van grote hoeveelheden data en slimme algoritmes om zo de duurzaamheid van complexe productieprocessen en toeleveringsketens toegankelijk en inzichtelijk te maken voor iedereen. Dat dit is opgepikt door zo’n belangrijk evenement als SXSW is natuurlijk heel bijzonder” – Vincent Hoogduijn CEO en medeoprichter van Dayrize.

Dayrize helpt niet alleen de consument, maar ondersteunt ook de producent. Het uitvoeren van duurzaamheidsanalyses zoals een Life Cycle Assessment (LCA) is tijdrovend (3-6 maanden per product) en kost vaak tienduizenden euro’s. Door een slim dataverzamelingsproces om zoveel mogelijk informatie te verkrijgen in zo min mogelijk tijd benadert Dayrize dit soort methodieken in een fractie van de tijd en de kosten. Bovendien geeft de online marktplaats de producenten inzicht in verbeteringsmogelijkheden.

Hoe werkt de Dayrize Score?

Met een groot team is veel tijd besteed aan het in kaart brengen van de complexe wereld van impact analyse. Door middel van het verzamelen van materiaal informatie, productiegegevens en sourcing locaties voor elk product onderdeel, worden in combinatie met externe datasets de impact gegevens in zes universele erkende dimensies van duurzaamheid berekend. Die dimensies zijn; gezondheid, circulariteit, klimaatverandering, impact op ecosystemen, levensonderhoud en purpose (nut). Een reeks algoritmes op basis van machine learning en trapsgewijze neurale netwerken zorgen voor een betrouwbare productbeoordeling. Dit is een zeer complexe en nieuwe toepassing van technologie, maar de output voor de consument is simpel: de Dayrize Score.

Online marktplaats met meetbaar duurzaam karakter

Dayrize is ontstaan uit het eenvoudige idee dat mensen individueel positief kunnen bijdragen aan een duurzamere wereld door hun manier van winkelen en consumeren te veranderen. Elk gekocht product laat een voetafdruk achter op de planeet en Dayrize streeft ernaar die voetafdruk kleiner te maken. Het bedrijf heeft de ambitie om duurzaam winkelen toegankelijk en meetbaar te maken voor iedereen, door de grootste selectie hoogwaardige duurzame producten op één online marktplaats aan te bieden. Een plek waar producten worden aangeboden worden die een stuk beter voor onze aarde zijn.

SXSW

Het tweedaagse evenement wordt gepresenteerd op woensdag 17 maart en donderdag 18 maart tijdens SXSW online. De winnaars voor elke categorie worden bekendgemaakt tijdens de SXSW Pitch Award Ceremony op donderdag 18 maart om 22.05 uur.