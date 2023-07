Nexio Projects is verheugd aan te kondigen dat het een partnerschap is aangegaan met Torqx Capital Partners. Nexio Projecten biedt een breed scala aan ESG adviesdiensten gericht op ratings & certificeringen, rapportage, klimaatverandering en strategie advies met een groot en gediversifieerd klantenbestand op wereldwijde schaal. Samen met zijn strategische partners kan Nexio Projects in staat om best-in-class diensten aan te bieden op een pragmatische, menselijke en klantgerichte op een pragmatische, menselijke en klantgerichte manier naar duurzaamheid. Deze investering is een voorbeeld van Torqx’ expertise in het samenwerken met door de eigenaar geleide bedrijven om duurzame groei op een versnelde tijdlijn en hun inzet om de wereldwijde duurzaamheidsagenda.

Torqx zal het management ondersteunen bij de verdere groei van het bedrijf internationaal zowel organisch als door strategische overnames. Huidige eigenaren Marc Roodhuyzen de Vries, Paul Keser, Cilia Keser en Felix Keser blijven het bedrijf als actieve medeaandeelhouders.

Marc Roodhuyzen de Vries, CEO van Nexio Projects stelt dat “Nexio Projects bijna zes jaar geleden opgericht met een missie om van compliance naar te versnellen. In de loop der jaren hebben we meer dan 300 klanten bediend, verspreid over 25 landen en sectoren, allemaal met hetzelfde doel voor ogen: helpen om meer verantwoordelijke, doelgerichte en impactvolle organisaties. We zijn trots op wat ons fantastische team tot nu toe heeft bereikt en we vinden het geweldig om verder te onze gezamenlijke ambitie verder uit te breiden. Torqx’ begrip van de sterke punten, waarden en visie van ons bedrijf zal ons in staat stellen om onze positieve impact op mens en planeet te vergroten en ons, samen met onze partners en partners en klanten, de duurzaamheidstransitie wereldwijd te versnellen.”

Joris van Aken, Investment Manager van Torqx, vult Marc’s verklaring aan door te vermelden dat “Nexio Projects vertegenwoordigt een unieke kans om te investeren in een uitzonderlijk bedrijf en team dat sterk toegewijd is aan duurzaamheid. Wij zijn zeer onder de indruk van de prestaties van Marc, Paul, Cilia en Felix en het hele Nexio Projects team om zo’n professioneel en toonaangevend bedrijf om zo’n professioneel en toonaangevend bedrijf op te bouwen in een relatief korte tijdspanne zo’n professioneel en toonaangevend bedrijf op te bouwen. Ik bewonder de bedrijfscultuur die de beste doelgerichte talenten aantrekt. We kijken ernaar uit om het management om ambitieuze internationale groei en aanvullende strategische overnames.”

Harmen Geerts, Managing Partner & Chief Investment Officer van Torqx voegt hieraan toe door te stellen dat “Nexio Projects een uitzonderlijk groeitraject in de afgelopen jaren, het verbeteren van de duurzaamheidsprestaties van haar honderden klanten wereldwijd. Wij zien een enorm groeipotentieel in de duurzaamheidsdienstensector omdat bedrijven voor grote uitdagingen staan in dit decennium van actie en geloven dat Nexio Projects de juiste basis heeft om een van de marktleiders marktleiders te worden. Met Torqx’ zeer relevante ervaring en expertise in consultancy en groeiende bedrijven kijken we ernaar uit om het management te ondersteunen management bij het bereiken van dit ambitieuze doel.”