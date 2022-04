Carbyon ontwikkelt apparatuur om CO2 uit de lucht te filteren en ondergronds op te slaan. De Eindhovense start-up werd vandaag – op Earth Day – uitgeroepen tot Milestone Award winnaar van de XPRIZE Carbon Removal. Deze aanmoedigingsprijs ter waarde van 1 miljoen dollar, die wordt gefinancierd door Elon Musk en de Musk Foundation, maakt onderdeel uit van de vier jaar durende wereldwijde XPRIZE-competitie. De organisatie nodigde wereldwijd innovators en teams uit om een oplossing te creëren die CO2 rechtstreeks uit de atmosfeer of de oceanen kan halen en op een milieuvriendelijke manier voorgoed kan opslaan.

“Voor ons betekent het winnen van deze prijs dat we erkend worden. XPRIZE is als het ware het wereldkampioenschap binnen ons werkveld. Het feit dat de jury ons concept onder de vijftien beste van de wereld schaart betekent voor ons heel veel. Het is fantastisch dat we drie jaar na de start van ons bedrijf al op dit niveau meespelen.” Hans de Neve, CEO bij Carbyon.

Gesterkt in ambitie

Het doel van de XPRIZE is om efficiënte klimaatinnovaties aan te moedigen en te helpen opschalen om tegen 2050 collectief de doelstelling van 10 gigaton per jaar aan koolstofverwijdering te bereiken. De ambitie is om zo klimaatverandering te bestrijden en de koolstofbalans van de aarde weer in evenwicht te brengen. De ingediende oplossingen zijn wetenschappelijk geëvalueerd op basis van meerdere criteria, zoals de hoeveelheid verwijderde CO2, levenscyclusanalyse van het verwijderingsproces, energie-efficiëntie, landvoetafdruk en opslagcapaciteit.

De Neve schaart zich achter het doel van XPRIZE: “Het winnen van de prijs sterkt ons in onze overtuiging en ambitie. Wij geloven dat carbon removal een significante rol kan spelen in het tegengaan van de opwarming van de aarde. Onze grootste wens is dat er oplossingen komen voor de klimaatcrisis. Het zou mooi zijn als onze oplossing dé oplossing is, maar nog liever willen we dat er überhaupt een oplossing komt. Ik hoop dat wij door het winnen van deze Milestone Award andere start-ups en innovators inspireren om zich in te schrijven voor de volgende ronde van de competitie in 2024. Hoe meer mensen er werken aan een oplossing hoe beter.”

Wetenschappelijke beoordeling

Om de wedstrijd te winnen, moesten teams waaronder Carbyon, een nauwkeurig gevalideerd schaalmodel van hun oplossing laten zien en beschrijven hoe dit model kan worden opgeschaald tot 1 miljard ton per jaar.

“Wij hebben de werking gedemonstreerd van het belangrijkste onderdeel van onze DAC-oplossing (Direct Air Capture) en daarmee aangetoond dat wij goed geplaatst zijn om de volgende stap van 1.000 ton per jaar tegen 2024 tot een goed einde te brengen. Deze demonstratie is geverifieerd door een onafhankelijke derde partij, waardoor het bewijs van de prestatieclaims van de gedemonstreerde technologie in werking wordt geleverd.” Aldus Hans de Neve.

Over de winnende inzending van Carbyon zegt de XPRIZE-jury onder andere: “De innovatie van clusters van kleinere DAC-eenheden die gebruik maken van membranen met snelle absorptie/desorptie-cycli kan een transformatie voor het Carbon Dioxide Removal-werkveld betekenen. Deze technologie is goed uitgelegd, en de demonstratiegegevens laten een belofte zien voor prestaties op schaal.”