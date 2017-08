Nederlands bedrijfsleven helpt Indonesië met aanpak eenmalige wegwerpverpakkingen

Staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu, VNO-NCW en Friesland Campina hebben afspraken gemaakt met de Indonesische Kamer van Koophandel en het bedrijfsleven om het gebruik van eenmalige wegwerpverpakkingen van bijvoorbeeld noodles, chocola of koffie aan te pakken. Deze zogenoemde single use packages leiden tot nog meer zwerfvuil op straat en in zee (plastic soep). Een groot probleem in Indonesië, dat nu de een na grootste plasticvervuiler ter wereld is.

Staatssecretaris Dijksma: “De milieubelastende wegwerpzakjes om noodles en chocola te verpakken vormen een complexe puzzel, want het is van groot belang om de toegang tot deze producten te behouden voor mensen met een laag inkomen. Nederlandse bedrijven zijn bij uitstek goed in het verzinnen van creatieve en tegelijk betaalbare oplossingen om zwerfvuil door verpakkingen te bestrijden.”

Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW: “Innovatieve oplossingen kunnen hier het milieu en de bevolking helpen. Daarnaast kunnen we bewezen oplossingen straks exporteren naar andere landen waar ze ook kampen met veel plastic verpakkingen en de bijbehorende problemen

met zwerfafval.”

Plastic soep

Eenmalige verpakkingen of single use packages zijn door voedselleveranciers ontwikkeld om betaalbare producten op de markt te brengen. Mensen kunnen door de lage prijs van verpakkingen toch nog shampoo, wasmiddel, noodles en koffie kopen, alleen dan in hele kleine hoeveelheden. Tegelijk komen veel van deze verpakkingen op straat en in het water terecht. Plastic soep – verklontering van plastic afval in oceanen en rivieren- levert volgens de VN een jaarlijkse kostenpost op van 13 miljard dollar.

Aanpak zwerfvuil

Kadin (KvK Indonesië), het Indonesisch bedrijfsleven, de Nederlandse overheid, VNO-NCW en Friesland Campina gaan samenwerken om zwerfvuil op straat en in het water tegen te gaan. De kennis en ervaring van het Nederlandse bedrijfsleven wordt gebruikt voor een betere inzameling van single use producten. Ook zal worden nagedacht over de inzet van meer afbreekbaar materiaal en grotere verpakkingen, allemaal zonder de toegang tot deze producten voor mensen met een laag inkomen te verliezen. Tegelijkertijd willen Nederland en Indonesië ook werken aan het vergroten van de bewustwording over de gevaren van milieuvervuiling door het weggooien van plastic afval.