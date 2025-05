Het aantal fietsritten naar het werk is het afgelopen jaar met 57% toegenomen. Dit blijkt uit onderzoek van mobiliteitsspecialist Shuttel. Ook het aantal autoritten en ov-transacties naar het werk nam toe, maar minder hard dan de fiets. “De populariteit van de fiets laat zien dat veel organisaties de vitaliteit van hun werknemers belangrijk vinden”, aldus Klaas Pieter Roemeling, directeur bij Shuttel.

Het aantal woon-werkritten onder 134.700 werknemers steeg tussen maart 2024 en maart 2025 als volgt:

Fiets: +57%

Auto: +44%

OV: +24%

Het onderzoek van Shuttel laat zien dat mensen niet alleen vaker forenzen, maar ook langere afstanden afleggen. Zo is het aantal kilometers dat mensen gemiddeld naar hun werk fietsen, met 50% toegenomen. Roemeling: “Mensen fietsen niet alleen vaker, maar ook langer. Werkgevers spelen hierop in met flexibele werktijden, hybride werkmogelijkheden en een aantrekkelijk fietsenplan.”

Aanhoudende trend

Shuttel ziet dat het aantal fietsers naar het werk al langere tijd toeneemt. Zo zag Shuttel tussen 2023 en 2024 een verdrievoudiging in het fietsverkeer naar het werk. Het zakelijk fietsverkeer kreeg destijds een flinke boost, doordat de coronapandemie voorbij was en we weer meer op kantoor gingen werken. Ook nu – een tijd waarin hybride werken centraal staat – blijft het fietsverkeer toenemen.

Korte fietsritten in opkomst

Het afgelopen jaar zag Shuttel vooral dat korte fietsritten tot 5 kilometer in opkomst zijn, terwijl het aandeel ov-transacties op die afstanden juist afneemt. “Veel organisaties voeren een fietsvergoeding in of verhogen de bestaande fietsvergoeding. Dit trekt werknemers die dichtbij het werk wonen, over de streep om de fiets naar het werk te pakken in plaats van de auto, tram, bus of metro.”

E-bike en racefiets populair voor lange afstanden

>Pas bij afstanden boven de 7 kilometer is er een toename te zien in het gebruik van e-bikes. “Dit weerspiegelt de toenemende vitaliteit onder werknemers bij korte afstanden”, licht Roemeling toe. “Wel gebruiken we e-bikes en bijvoorbeeld wielrenfietsen vaker voor lange afstanden naar het werk. Dit komt mede doordat steeds meer werkgevers faciliteiten aanbrengen om je na het fietsen op te frissen, bijvoorbeeld douches en kleedruimtes.”

Langer en vaker onderweg naar werk en afspraken

Ook voor de auto en het ov geldt dat niet alleen het aantal ritten naar werk is toegenomen, maar ook het aantal kilometers per rit is gestegen. Het aandeel ritten boven de 20 kilometer groeit, terwijl het aandeel korte ritten afneemt. “Dit suggereert dat we verder van onze werkplek zijn gaan wonen en weer vaker naar zakelijke afspraken gaan, in plaats van dit digitaal te doen”, aldus Roemeling. “Dit vraagt om een flexibele en toekomstgerichte aanpak van het mobiliteitsbeleid, waarbij werkgevers een cruciale rol spelen.”

Over het onderzoek

Shuttel heeft de woon-werktransacties van 134.700 werknemers geanalyseerd. Deze werknemers reisden met de Shuttel-mobiliteitspas naar hun werk tussen maart 2024 en 1 maart 2025. Al hun woon-werkritten en andere zakelijke ritten werden geregistreerd. De steekproef is zorgvuldig gekozen uit de 250.000 werknemers die Shuttel bedient. Op deze manier wordt een representatief beeld gegeven van het reisgedrag van een bredere populatie.