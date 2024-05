Bijna driekwart van de reizigers is bereid om extra te betalen voor een ticket als dat geld wordt gebruikt om vliegen duurzamer te maken. Tegelijkertijd zegt 43% van de ondervraagden pas voor een treinreis te kiezen als dat goedkoper is dan vliegen. Dat blijkt uit onderzoek van reisorganisatie Better Places.

Reisorganisatie Better Places onderzoekt elk jaar het reisgedrag van haar klanten. Het bedrijf is vooral benieuwd hoe klanten omgaan met duurzaamheid bij het plannen van hun vakantie. Zo vindt bijna 60% van de reizigers duurzaamheid belangrijk als ze op reis gaan. Toch heeft dat weinig invloed op het kiezen van een bestemming. Slechts 3% kiest voor een vakantieland omdat het een duurzamere keuze is.

Steeds meer vakanties in Europa

In 2023 pakte een kwart van de Better Places-reizigers haar koffers voor een vakantie in Europa. In de komende jaren wil de duurzame reisorganisatie dat aantal flink omhoog krijgen. In 2030 moet minimaal de helft van de geboekte reizen naar een bestemming in Europa zijn. Dat is een ambitieus doel als je bedenkt dat Better Places tien jaar geleden is begonnen als verre reizenspecialist. Die doelstelling past bij de missie van het bedrijf om aan het eind van dit decennium de CO2-uitstoot van al haar reizen met 55% per persoon per dag te verminderen ten opzichte van 2019. Een toename van het aantal reizen binnen Europa is gunstig, óók als mensen vliegen. Een retourtje Amsterdam-Indonesië (2379kg CO2) veroorzaakt ruim twaalf keer meer CO2-uitstoot dan een retourtje Amsterdam-Kroatië (198kg CO2).

Minder vliegen binnen Europa

Met een stijging van het aantal Europareizen, hoopt Better Places meer mensen in de trein te krijgen. In 2023 koos 46% van de reizigers ervoor om met het vliegtuig naar een Europese bestemming te gaan. Dat is 3% minder dan het jaar ervoor. De auto (39%), trein (11%) en elektrische auto (4%) stegen alle drie met 1% ten opzichte van 2022. Treinreizen waren vooral populair naar landen zoals Spanje, Zweden en Slovenië. Hoewel meer mensen voor de trein kozen, is de bereidheid om met de trein te reizen in 2023 afgenomen naar 40%, terwijl dat in 2022 nog 72% was. Veelgenoemde redenen zijn problemen op het spoor, zoals vertragingen, stakingen en uitvallende treinen. Dat is jammer, want de trein is aanzienlijk minder vervuilend dan het vliegtuig. Vliegen naar Noord-Spanje is ruim tien keer schadelijker dan dezelfde reis met de trein. Terwijl je met de trein vanuit Nederland binnen tien uur in San Sebastian kan zijn.

Mooie natuur belangrijkste factor

Better Places zet zich in om Europa als reisbestemming weer net zo aantrekkelijk te maken als verre oorden. Om dat voor elkaar te krijgen, onderzocht Better Places wat van doorslaggevende invloed is om te kiezen voor een bestemming in Europa. Meer dan de helft van de vakantiegangers laat zich verleiden tot een vakantie dichter bij huis door mooie natuur (57%), gevolgd door bijzondere accommodaties (50%) en het leren kennen van nieuwe culturen (36%). Lagere kosten (18%) en een kortere reistijd (18%) zijn minder belangrijk.

Extra betalen voor duurzamer vliegen

Om het bewustzijn over de schadelijke gevolgen van vliegen te vergroten, liet Better Places in 2023 de echte prijs van een vliegreis berekenen door het Impact Institute. Daaruit blijkt dat vliegtickets bijna twee keer zo duur worden als je de kosten voor klimaatverandering en luchtvervuiling meeneemt in de prijs. Dat vliegtickets te goedkoop zijn weet ook de consument: 38% van de reizigers geeft aan tussen de 50 en 100 euro meer te willen betalen voor een vliegticket als dat geld gebruikt wordt om de luchtvaart duurzamer te maken. 17% heeft daar 100 tot 250 euro extra voor over. Van de reizigers die kozen voor een Europese bestemming is 12% zelfs bereid meer dan 250 euro extra te betalen voor een duurzamere vliegreis. Voor veel Europese bestemmingen betekent dat een ruime verdubbeling van de huidige ticketprijs.

Helft van reizigers eet minder vlees op vakantie

In 2022 gaf nog 37% van de reizigers aan in het dagelijks leven minder vlees, vis en zuivel te eten. Een jaar later is dat aantal gestegen naar 61%. Dat past bij de landelijke trend waarbij steeds meer mensen bewust minder dierlijke producten eten. Op vakantie is men minder bereid om vlees en vis te laten staan: 48% vindt vaker plantaardig eten een acceptabele manier om hun vakantie duurzamer te maken. De meerderheid kan daar wel wat hulp bij gebruiken. Zo zegt 52% van de respondenten graag tips te ontvangen voor vegetarische en vegan restaurants in hun vakantieland. Daar ligt een enorme kans voor reisbedrijven om hun aanbod te verduurzamen.