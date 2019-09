Nederlanders kiezen steeds vaker voor duurzame spijkerbroek

Nederlanders kiezen steeds vaker voor jeans die duurzaam zijn geproduceerd. Dit blijkt uit een onderzoek van beslist.nl, waaruit blijkt dat 312% vaker wordt gezocht naar duurzame jeansmerken dan 10 jaar geleden. Ook kiezen Nederlanders er steeds vaker voor om kapotte kleding te repareren.

Duurzame jeans trending

Mede dankzij de veelbekeken documentaires over de negatieve impact van kledingproductie op het milieu, zoals The True Cost en Blue River, neemt het bewustzijn over de duurzaamheid van kleding en jeans toe. Dit blijkt ook uit de vraag naar duurzame jeans; in de afgelopen 10 jaar is deze vraag verdrievoudigd. Niet vreemd is het dan ook dat jeansmerken die zich specifiek op de duurzaamheid productie richten de wind in de rug hebben. Zo groeide de interesse in jeans van duurzame jeansmerken Kings of Indigo en het Nederlandse MUD Jeans met respectievelijk 266,7% en 110,3%.

Kleding wordt ook vaker gerepareerd

Nederlanders doen ook meer moeite om hun versleten of kapotte kleding te repareren. In de afgelopen 10 jaar is het aantal Nederlanders dat op zoek is naar een kledingmaker met 250% gestegen.

Om (kleding)reparaties verder onder de aandacht te brengen lanceerde Sire begin september de campagne ‘Waardeer het, repareer het’ waarin Nederlanders worden opgeroepen hun kapotte spullen en kleding een tweede leven te geven door deze te (laten) maken.

Infographic: Duurzame jeans, trainingsbroeken en andere broeken door beslist.nl