Hoewel duurzaamheid steeds meer aandacht krijgt, zijn veel Nederlanders nog onvoldoende op de hoogte van wat vis duurzaam maakt. Dit blijkt uit recent onderzoek van keurmerken Aquaculture Stewardship Council (ASC) en Marine Stewardship Council (MSC). Ondanks de aandacht voor duurzame voedselkeuzes, zegt zes op de tien Nederlanders dat ze te weinig weten over de duurzaamheid van vissoorten. Daarom organiseren ASC en MSC van 23 tot en met 29 september de Bewuste Visweek, om mensen te informeren over wat een vissoort duurzaam maakt en hoe iedereen bewuste keuzes kan maken.

Meer bewustzijn nodig over duurzaamheid vis

Er wordt veel gezegd en geschreven over duurzame eiwitten, maar het kennisniveau over vis loopt op dit gebied achter. Een kleine derde (31%) van de Nederlanders denkt in staat te zijn om de duurzaamheid van vis te bepalen, in vergelijking met 41% bij vlees. Ook geven meer Nederlanders aan dat zij het lastiger vinden te bepalen hoe duurzaam een bepaalde vis is (58%) dan een stuk vlees (50%). Dit biedt kansen om consumenten verder te informeren. Tijdens de Bewuste Visweek laten ASC en MSC samen met hun partners zien hoe consumenten met hun koopkeuze bij kunnen dragen aan gezonde oceanen. Om erachter te komen hoe duurzaam een vis is, checkt op het moment 66% de keurmerken, 58% kijkt naar claims op de verpakking, 54% gaat ervan uit dat een duurdere vis duurzamer is en 44% bouwt op algemene kennis.

Duurzame viskeuzes: feiten boven aannames

Consumenten doen ook veel aannames over vis, die niet altijd kloppen. Zo denkt 45% dat lokale vis duurzamer is dan vis uit andere landen. Echter is dit niet altijd het geval, dit ligt bijvoorbeeld aan het beheer van vispopulaties, en de internationale afspraken daarover. Ook gelooft een op de drie Nederlanders dat verse vis duurzamer is dan ingevroren vis, terwijl ingevroren vis vanwege efficiënter transport en minder verlies door bederf ook duurzamer kan zijn. En een op vier Nederlanders gelooft dat vis in blik slecht is voor het klimaat. Dit terwijl het vanwege de lange houdbaarheid een zeer duurzaam product is. ASC en MSC willen deze misvattingen rechtzetten en laten zien dat een bewuste viskeuze gebaseerd moet zijn op feiten, ondersteund door de keurmerken.

Keurmerken garanderen verantwoorde vis

De keurmerken van ASC en MSC garanderen duurzame visvangst en verantwoorde viskweek met onafhankelijke certificering en blijven zich inzetten om consumenten te begeleiden in hun duurzame viskeuzes. De keurmerken gaan verder dan een logo op een verpakking. Zowel ASC als MSC hebben diverse standaarden opgesteld met strenge voorwaarden waaraan visserijen en kwekerijen moeten voldoen. Deze worden regelmatig getoetst door onafhankelijke controleurs. Wanneer de visserij of het kweekbedrijf niet meer aan de standaard voldoet, wordt het keurmerk opgeschort. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer de visstand onder het biologisch veilig minimum zakt. De Hollandse garnalen zijn een goed voorbeeld waarom het keurmerk checken zo belangrijk is. Sommige garnalenvissers verlieten het gezamenlijke MSC-certificaat om meer te kunnen vangen, waardoor er nu wel- en niet gereguleerde garnalen op de markt zijn.

Bewuste Visweek: Check je vis

Tijdens de Bewuste Visweek roepen ASC en MSC consumenten op om hun viskeuze te checken – via de keurmerken op de verpakking of via de VISwijzer – en zo te kiezen voor duurzame visproducten. Om zo samen een positieve impact te maken op de planeet en op het leven in zee.

Maud van den Haspel, General Manager NL & UK bij ASC: “Tijdens deze Bewuste Visweek willen we consumenten helpen om de complexiteit van verantwoorde viskeuzes te doorgronden. Iedere dag werken we er namelijk hard aan om dit te bewerkstelligen. De ASC-standaarden stellen strenge eisen aan verantwoorde kweek van vis, schaal- en schelpdieren, die producenten aanmoedigen om te kweken met oog voor vis, milieu en mens. Op én rond de kwekerij. In de winkel weet je aan de hand van ons keurmerk daarom zeker dat je een verantwoorde keuze maakt.”

Christien Absil, Senior Fisheries en Stakeholder Manager bij MSC “Omdat er bij vis veel ingewikkelde factoren meespelen op duurzaamheidsgebied, is het lastig om daar als consument volledig van op de hoogte te zijn. Bij het toekennen van het MSC-keurmerk gaan we niet alleen uit van bijvoorbeeld overbevissing, maar ook van bijvangst en algehele impact op de onderwaternatuur. Een belangrijk probleem in de oceanen is nu bijvoorbeeld ook de snelle opwarming van het zeewater, waardoor vissoorten zich naar andere gebieden verplaatsen. Dat maakt vangstafspraken tussen de landen complex. Daarom is het extra belangrijk om in de winkel op de keurmerken te letten.”