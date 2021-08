Nederlanders eten minder vlees voor milieu en dierenwelzijn

Veel Nederlanders eten bewust minder vlees, of zijn van plan hier binnenkort mee te starten. Milieu en dierenwelzijn zijn de belangrijkste redenen om vlees te laten staan. Meer dan de helft van de Nederlanders is bereid zich aan te passen als iemand uit het huishouden minder vlees wil eten. Dat blijkt uit onderzoek van het Voedingscentrum.

Bewust minder vlees eten

Ongeveer 4 op de 10 Nederlanders (38%) zegt de laatste jaren bewust minder vlees te eten. Nog eens 5% heeft plannen hier binnenkort mee te starten. Verder heeft 1 op de 5 Nederlanders (20%) weleens nagedacht over minder vlees eten, maar hier (nog) geen actie op ondernomen. Een minderheid heeft er nooit over nagedacht (17%), of er wel over nagedacht maar is niet van plan te minderen (18%). Dat blijkt uit onderzoek uitgevoerd door Motivaction in opdracht van het Voedingscentrum.

Milieu en dierenwelzijn

De meest genoemde redenen om minder vlees te eten zijn de impact op het milieu (37%) en dierenwelzijn (34%). Voor een kwart (27%) is de gezondheid reden tot minderen. Verder vindt 4 op de 10 Nederlanders (41%) dagelijks vlees eten niet meer van deze tijd. Liesbeth Velema, expert voeding en gedrag bij het Voedingscentrum: “Veel mensen willen duurzaam en gezond eten en passen daar hun gewoontes op aan. Zij eten daarom één of meerdere dagen in de week wat anders dan vlees bij de avondmaaltijd.”

Sociale omgeving

Mensen die minder vlees willen eten, vinden dit in de praktijk soms lastig. Velema: “Ze zijn bang de smaak te missen en zijn gewend aan vlees op hun bord. Ook identiteit blijkt een rol te spelen; een kwart van de mensen vindt dat vlees eten bij hen hoort.” Verder valt op dat flexitariërs vaker (78%) mensen in hun omgeving hebben die minder vlees eten dan vleeseters (43%). “De meeste vleeseters zijn wel bereid zich aan te passen als iemand uit het huishouden minder vlees wil eten, bijvoorbeeld in wat er ’s avonds wordt gekookt”, aldus Velema.

Niet elke dag vlees

Uit het onderzoek blijkt dat elke dag vlees eten niet vanzelfsprekend is. 7 op de 10 Nederlanders zegt maximaal 5 dagen per week vlees te eten bij de avondmaaltijd. Een derde geeft aan hooguit 3 dagen per week vlees te eten bij de warme maaltijd. Onder vleeseters is kip het populairst: 76% eet dit minstens 1 dag per week. Flexitariërs vervangen vlees het vaakst met kant-en-klare vleesvervangers (52%), ei (51%), peulvruchten (45%) en noten (28%).

Meer plantaardig, minder dierlijk

Hoewel veel Nederlanders de afgelopen jaren minder vlees zijn gaan eten, is de vleesconsumptie sinds de jaren 50 meer dan verdubbeld. In 1950 aten we gemiddeld 17 kilo vlees per persoon per jaar, tegenover bijna 36 kilo nu. Vooral mannen eten veel vlees, gemiddeld ruim 800 gram per week. Vrouwen eten ruim 550 gram vlees per week. Binnen de Schijf van Vijf is ruimte voor maximaal 500 gram vlees per week, waarvan 300 gram rood vlees . Meer plantaardig en minder dierlijk eten is belangrijk voor de gezondheid en het milieu.