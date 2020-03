Nederland tweede tijdens verkiezing lekkerste kraanwater van Europa

Nederland is tweede geworden tijdens de European Water Awards. Dit bleek bij de verkiezing van het lekkerste kraanwater van Europa, georganiseerd door Social Enterprise KRNWTR ter ere van Wereld Water Dag (22 maart). Nederland eindigde hiermee vlak achter Oostenrijk, die er met de winst vandoor ging. Een deskundige jury koos uit 10 grote Europese landen het Oostenrijkse kraanwater als allerlekkerst. Engeland en Frankrijk eindigden op een gedeelde derde plaats.

Winnaar van De Gouden Kraan

Het Oostenrijkse water kwam met een 7,8 als winnaar uit de bus. Het Nederlandse kraanwater eindigde met een 7,1 op de tweede plaats. De deskundige jury beoordeelde het water op verschillende aspecten, zoals smaakintensiteit, mondgevoel en afdronk. Het winnende kraanwater wordt omschreven als ‘fris, sterk en zuiver’. Het Nederlandse kraanwater werd omschreven als ‘clean, soepel en het mondgevoel is precies goed.’ Engeland en Frankrijk eindigden met een 6,9 op een gedeelde derde plaats. Over Engeland zei de jury ‘‘Direct schraal, beetje zuren. Smaakt vertrouwd’, over Frankrijk ‘‘Heel licht mineraal, maar niet zout. Soepel en verfrissend’. Het water uit Portugal eindigde met een 2,5 op de laatste plaats en werd omschreven als ‘Uitgesproken vieze chloorsmaak. Een soort zwembadwater dat er al even lag.’

De onafhankelijke jury bestond uit watersommelier Marielle Thiadens, Leslie Dronkers (Sodasommelier), Boris Visser (Wijnsommelier) en Maxine Rietveld (Theesommelier).

Niet zomaar water

Nederland heeft al zeer goed kraanwater, maar ook in landen als Spanje en Portugal kunnen we het kraanwater gemakkelijk drinkbaar maken. In deze landen is het water nu minder lekker omdat er chloor aan toe wordt gevoegd. “Door gebruik te maken van speciale waterfilters kunnen we het kraanwater niet alleen ontdoen van onzuiverheden, maar ook de smaak verbeteren. Daarom is het overal in Europa zinloze verspilling om flessenwater te drinken dat verpakt en vervoerd moet worden.” zegt Daf Dubbelman, mede eigenaar van KRNWTR. ‘‘De carbon footprint van een single-use waterflesje (500ml) is 85,21 gram CO2. Dit staat gelijk aan bijna 1 kilometer rijden in een Fiat Punto.’

De eerste ‘European water awards’

De verkiezing werd ter ere van WereldWaterDag op 22 maart georganiseerd door Social Enterprise KRNWTR. Nog nooit eerder werd het water uit zoveel Europese landen tegelijk geproefd. Het proeven vond plaats op het KRNWTR hoofdkantoor aan de Keizersgracht in Amsterdam. “Met het oog op WereldWaterDag vragen we meer aandacht voor de hoge kwaliteit van het Nederlandse kraanwater. In weinig landen zijn de regels en controles van kraanwater zo hoog als hier. Kraanwater wordt daarmee veel strenger gecontroleerd dan andere voedingsmiddelen. Het moet aan honderderden eisen voldoen, veel meer dan bijvoorbeeld flessenwater. Daarnaast is het natuurlijk ook vele malen beter voor het milieu.” zegt Tom Niekamp, oprichter van KRNWTR.

Water uit heel Europa

Met behulp van kraanwater fanaten is het kraanwater uit 10 grote Europese landen verzameld. Buiten Nederland namen ook België, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Portugal, Engeland en Oostenrijk deel. Alleen het water uit Italië kon in verband met het coronavirus niet op tijd worden aangeleverd.

Het lekkerste kraanwater van…

De KRNWTR-awards zijn een jaarlijks terugkerend evenement. Vorig jaar werd nog het lekkerste kraanwater van Nederland gekozen, er namen toen 20 steden deel. Tilburg kwam hierbij als winnaar uit de bus. KRNWTR onderzocht ook of gebotteld water beter smaakte en of het verschil tussen kraanwater en gebotteld water te proeven is. Daarom waren ook Spa Blauw, Chaudfontaine, Sourcy, Bar le Duc en Evian opgenomen in de smaaktest. Voor 100% van de proevers, inclusief het zestallige expert panel, was het niet mogelijk om meer dan 2 gebottelde waters eruit te pikken en gemiddeld scoorden de gebottelde water slechter qua smaak dan de kraanwaters wat de mythe ontkracht dat gebotteld water lekkerder smaakt.

KRNWTR

Social Enterprise KRNWTR is in 2010 opgericht door 2 vrienden die zich ergerden aan plastic afval en single-use waterflesjes. KRNWTR zet zich in tegen deze zinloze verspilling met duurzame producten waaruit je gefilterd kraanwater kunt drinken en tappen. Met o.a unieke tappunten aangesloten op de waterleiding en waaruit onbeperkt gefilterd, gekoeld en bruisend water getapt kan worden. Niet zomaar kraanwater dus, maar KRNWTR+. In combinatie met 100% natuurlijk en biologische (light) siropen en reusable flessen helpt KRNWTR bedrijven PET-flessen vrij te worden. Klanten zijn onder meer vele scholen, Restaurants, bars, de KLM VIP Lounge, ABN AMRO CIRCL, Landal GreenParks en vele andere bedrijven die op een simpele manier willen bijdragen aan verduurzaming en wat ook vrijwel altijd een kostenbesparing betekent. 5% van de omzet van nieuwe klanten wordt geïnvesteerd in initiatieven die de plastic soep verminderen.

