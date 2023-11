Een duurzame mijlpaal in de recreatiesector: Strandpaviljoen Dok 14 behaalt als 750e bedrijf in Nederland het duurzaamheidscertificaat Green Key!

Op 21 november heeft Strandpaviljoen Dok 14 in Cadzand hun Green Key certificaat ontvangen uit handen van Erik van Dijk, de National Operator van Green Key Nederland. Van Dijk was speciaal aanwezig in Zeeland omdat dit het 750e Green Key duurzaamheidscertificaat betreft dat in Nederland wordt uitgereikt. Een geweldige mijlpaal voor de recreatiesector, die laat zien dat duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen in deze sector hoog in het vaandel staan.

Dok 14 eigenaar Bert Jos Ooijen is dan ook erg content met hun Green Key certificaat: “Met ons bedrijf streven we naar duurzaamheid en verantwoord ondernemen. We willen niet alleen roepen dat we duurzaam zijn; we willen dit ook gecontroleerd hebben omdat greenwashing om de hoek loert. Dankzij Green Key hebben we niet alleen onze verduurzamingsmaatregelen laten keuren; de certificering met Green Key biedt ons ook hulp en waardevolle inzichten in hoe we ons bedrijf kunnen verduurzamen. Van de keuken en afval, tot aan energie- en waterbesparing en maatschappelijke betrokkenheid. We bevinden ons midden in de natuur aan de Zeeuws-Vlaamse Kust, een regio waarop we trots zijn en waarvoor we verantwoordelijkheid voelen om het te beschermen en te behouden. De Green Key certificering fungeert hierin als onze leidraad die ons helpt concrete stappen te zetten naar een duurzame en verantwoordelijke bedrijfsvoering.’’

“We zijn ongelofelijk trots op deze prestatie en willen bij deze dan ook graag al onze deelnemers bedanken voor hun toewijding aan duurzaamheid met Green Key! Op naar nog meer groene prestaties samen en een nóg duurzamere recreatiesector!”