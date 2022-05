Na de coronacrisis gaat Nederland weer volop in vergadering. Onemeeting.com en Green Key Nederland tekenden daarom vrijdag 13 mei tijdens NE22 Nieuwe Economie-festival 2022 van MVO Nederland een Green Meeting Convenant: een nieuwe samenwerking om zakelijke bijeenkomsten in Nederland sneller te verduurzamen. Beide partijen gaan een nog grotere bijdrage leveren om ‘Nederland Vergaderland’ sneller te verduurzamen. Het doel is om in 2025 minimaal 15% CO-uitstoot te reduceren en daarnaast meer rest-CO2 te compenseren om zo bijeenkomsten van alle bedrijven in Nederland klimaatneutraal te kunnen organiseren.

“Als duurzame intermediair in de meetingbranche zien we een forse stijging in de aanvragen en boekingen van duurzame bijeenkomsten. Zowel bij Europese aanbestedingen als bij de jaargesprekken met onze contractklanten zien we dat de vraag naar duurzame vergaderlocaties en klimaatneutrale meetingoplossingen groeit. In steeds meer gevallen is het een eis in plaats van een inspanningsverplichting. De transformatie naar duurzaam vergaderen lijkt definitief. Daarom bieden we een duurzaam platform met tal van mogelijkheden om de CO2-uitstoot te reduceren en te compenseren. Maar, het is nooit genoeg. We kunnen altijd nog meer doen. Daarom sluiten we met Green Key Nederland een Green Meeting Convenant. Ons doel is dat eind 2023 50% van alle op Onemeeting.com aangesloten locaties Green Key GOLD is. Dat heeft een direct effect op de CO2-uitstoot van iedere bijeenkomst”, aldus Luc van Bussel CEO van Onemeeting.com.

“Wij zien in deze samenwerking met Onemeeting.com de kans om Green Key als instrument in te zetten om ondernemers te helpen te verduurzamen. CO2-reductie is van wezenlijk belang. Daarom willen we niet alleen dat er gecompenseerd kan worden, maar dat een onderneming éérst energie bespaart en vervolgens ook kijkt wat er aan eigen energie opgewekt kan worden. We zijn ervan overtuigd dat hierin veel mogelijk is, zeker voor vergaderlocaties. Maar er is meer te doen op het gebied van verduurzaming. Denk daarbij aan milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen, tegengaan van voedselverspilling, verduurzaming van de menukaart en betrokkenheid van ondernemers als het gaat over hun maatschappelijke positie. Belangrijk is dat we met Green Key controleren dat een onderneming ook écht duurzaam is. Dat we hiermee samen greenwashing bestrijden. Dit controleren we met inspecties door onafhankelijke inspecteurs van het internationale Green Key keurmerk”, aldus Erik van Dijk Directeur Green Key Nederland.