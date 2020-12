Nederland opnieuw middenmoter met 29e plek in klimaatindex, EU op 16

De Climate Change Performance Index (CCPI) 2021 die vandaag is gepubliceerd, schetst een gemengd beeld van de vooruitgang van de Europese Unie (EU) op het gebied van klimaatactie. Terwijl de Scandinavische EU-landen, Portugal en de EU als geheel hoog op de index scoren met relatief goede indicatoren, onderscheiden Hongarije, Polen en Tsjechië zich als uitschieters wat betreft klimaatvooruitgang binnen het blok. Nederland staat dit jaar opnieuw op plaats nummer 29. Daarmee is Nederland vooralsnog een middenmoter in de klimaatbeschermingsindex, een lijst met ongeveer 60 onderzochte landen.

In de algemene ranglijst is de EU verbeterd van de 22e plaats vorig jaar naar de 16e plaats dit jaar, bijna uitsluitend dankzij een veel beter beoordeeld klimaatbeleid.

De CCPI analyseert en vergelijkt klimaatbescherming in 57 landen (plus de EU als geheel) met de hoogste emissies, die samen goed zijn voor 90 procent van de wereldwijde emissies. De huidige index analyseert emissies vóór de coronaviruscrisis en weerspiegelt geen emissiereductie tijdens deze ongebruikelijke situatie.

“De nieuwste Climate Change Performance Index laat duidelijk zien dat de EU op een kruispunt staat”, zegt Jan Burck, een van de auteurs van de Index, gepubliceerd door zijn organisatie Germanwatch in samenwerking met NewClimate Institute en Climate Action Network (CAN).

Dit rapport komt een paar dagen voor de EU-top over de klimaatdoelen voor 2030 en de VN-klimaatambitie-top ter gelegenheid van de vijfde verjaardag van het Akkoord van Parijs op 12 december.

“ De EU kan een rolmodel worden in klimaatbescherming met groene herstelmaatregelen na de coronaviruscrisis, door een ambitieuze klimaatdoelstelling voor 2030 vast te stellen in lijn met de 1,5 ° C-limiet en een goede uitvoering en verdere ontwikkeling van haar Green Deal . Maar het kan ook ernstig struikelen als het greenwashing nastreeft in plaats van groen herstel en ontoereikende doelstellingen en instrumenten in de Europese Green Deal implementeert, ” voegde Burck eraan toe.

Slechts drie G20-leden voeren de ranglijst aan, met zes helemaal onderaan

De G20 laat ook een gespleten beeld zien. Het Verenigd Koninkrijk (5e), ​​India (10e) en de EU scoren hoog op de index. De overgrote meerderheid van de G20-landen blijft echter achter op de ranglijst. De VS (61e), Saoedi-Arabië (60e), Canada (58e), Australië (54e), Zuid-Korea (53e) en Rusland (52e) scoren allemaal “zeer laag”.

Hoewel een keerpunt in de wereldwijde uitstoot binnen bereik lijkt te liggen, is vijf jaar na de Overeenkomst van Parijs geen enkel land op weg om te voldoen aan de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs. Over het geheel genomen is de uitstoot van broeikasgassen licht gestegen, maar in meer dan de helft van de onderzochte landen (32) zelfs gedaald. In tweederde van de landen (38) is meer dan tien procent van de totale benodigde primaire energie afkomstig van hernieuwbare bronnen en in twaalf landen is hernieuwbare energie goed voor meer dan 20 procent.

“Het is nu des te belangrijker dat het wereldwijde economische herstel niet alleen herstellende economieën ondersteunt, maar tegelijkertijd ook voorbereidt op een koolstofvrije wereldeconomie. Of de meeste herstelacties die voor de index worden onderzocht, de broeikasgasemissies verminderen of vergroten. gasemissies zijn nog onduidelijk, maar er is nog ruimte om de terugwinningspakketten vorm te geven en er zijn veel goede maatregelen ter discussie ”, zegt prof. dr. Niklas Höhne van NewClimate Institute.

Spanje, België en Griekenland dalen in klimaatprestaties

Zweden (4e plaats, categorie “hoog”) blijft voor het vierde jaar op rij internationaal koploper op het gebied van klimaatbescherming. Zweden is echter ook geen “klimaatrolmodel”. Zoals elk ander land tot dusverre is het nog niet op weg om de doelstellingen van het Akkoord van Parijs te halen (vandaar dat ook de eerste drie plaatsen van de CCPI vacant blijven). Aan de andere kant stelt Zweden normen op het gebied van broeikasgasemissies, hernieuwbare energie en klimaatbeleid (gerangschikt in de topgroep voor elk). Het zeer hoge energieverbruik per hoofd van de bevolking (plaats 49) verhindert dat het land tot een nog betere beoordeling komt. In het algemeen klassement volgen het Verenigd Koninkrijk (5e) en Denemarken (6e). Portugal (van 25 naar 17 plaats) en Nieuw-Zeeland (van 37 tot 28) behoren tot de grootste klimmers. Japan klom ook zes plaatsen (van 51ste naar 45ste) maar krijgt nog steeds de beoordeling “laag” (vorig jaar: “zeer laag”). Aan de andere kant lieten Slovenië (van 44 naar 51), Spanje (van 34 naar 41), België (van 35 naar 40) en Griekenland (van 28 naar 34) de grootste achteruitgang zien.

Marokko, Chili en India: drie ontwikkelingslanden in de top tien

Drie ontwikkelingslanden behoren ook tot de top tien van de ranglijst: Marokko (7e), Chili (9e) en India (10e). Stephan Singer, Senior Advisor, Global Energy Policies of Climate Action Network: “De grootste exporterende en producerende landen van fossiele brandstoffen die minder dan 10% van de wereldbevolking vertegenwoordigen, de Verenigde Staten, Rusland, Saoedi-Arabië en Australië staan ​​terecht onderaan de tafel . Ze behoren tot de grootste koolstofvervuilers en de grootste energieverbruikers. Geen van hen heeft een nuttig federaal klimaatbeleid om koolstofvervuiling te verminderen. Dat toont de invloedrijke kracht van de fossiele-brandstofindustrieën in deze landen.

Aan de andere kant zien we veel kleinere landen zoals Portugal, Marokko, Chili en anderen in Europa die het veel beter doen. Om de klimaatcrisis effectief te bestrijden, moeten we als maatschappelijk middenveld het bedrijfsmodel van de fossiele brandstofbedrijven wereldwijd ontmantelen. ”

VS, Saoedi-Arabië en Iran: de slechtste presteerders

Nogmaals, de prestaties van de VS zijn rampzalig: het laatste jaar onder president Trump is de tweede keer op rij dat de VS als laatste gerangschikt staat, onder Saoedi-Arabië. In alle vier categorieën, met uitzondering van hernieuwbare energie (‘laag’), belandt de VS onderaan de lijst (‘zeer laag’) en is het enige land naast Australië en Algerije dat de slechtste beoordeling ‘zeer laag’ krijgt, beide in nationaal en internationaal klimaatbeleid. De plannen van verkozen president Biden bieden grote kansen om deze beoordeling aanzienlijk te verbeteren, maar alleen als de beloften van de verkiezingscampagne ook daadwerkelijk worden nagekomen. Gezien de nog onduidelijke meerderheid in de Eerste Kamer is het onzeker hoeveel hiervan zal worden doorgevoerd.

Over de Climate Change Performance Index, ontwikkeld door Germanwatch en NewClimate Institute (Duitsland)

De Climate Change Performance Index van Germanwatch en NewClimate Institute, gepubliceerd samen met het Climate Action Network (CAN International), is een ranglijst van de 57 landen en de EU, die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor ongeveer 90% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. De vier beoordeelde categorieën zijn: broeikasgasemissies (40%), hernieuwbare energie (20%), energieverbruik (20%) en klimaatbeleid (20%). Dit laatste is gebaseerd op expertbeoordelingen door ngo’s en denktanks uit de respectievelijke landen. Binnen de categorieën Emissies, Hernieuwbare Energie en Energiegebruik, evalueert de CCPI ook in hoeverre de respectieve landen adequate maatregelen nemen om op koers te zijn richting de mondiale doelstelling van Parijs om de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder de 2 ° C. Daarom is de CCPI een belangrijk instrument om de transparantie in de internationale klimaatpolitiek te vergroten en maakt het een vergelijking mogelijk tussen inspanningen op het gebied van klimaatbescherming en de geboekte vooruitgang door individuele landen. Het wordt sinds 2005 jaarlijks gepubliceerd.