Nederland maakt werk van de eiwittransitie: grens van 250 bedrijven gepasseerd

Uit een inventarisatie van Foodvalley NL en Oost NL blijkt dat minstens 250 bedrijven in Nederland zich inzetten voor de eiwittransitie, een verdubbeling sinds 2010. Van kweek van algen tot veldboon en insect, van precisiefermentatie tot kweekvlees, van plantaardige varianten op vlees of zuivel tot nieuwe technieken voor de verwerking van peulvruchten. De groei is te verklaren door een toename van start-ups, de vestiging van buitenlandse bedrijven en een toenemend aantal producenten met nieuwe eiwittoepassingen.

Jonge bedrijven komen met baanbrekende innovaties

Eerder al meldde Foodvalley NL, dat ons land meer dan 50 initiatieven telt van samenwerkende bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen die zich inzetten voor de eiwittransitie. Het nieuwe rapport geeft een overzicht van alle bedrijven die zich hiervoor inzetten. Zo komen jonge bedrijven als The Protein Brewery, Meatable FUMI, InsectoCycle en De Nieuwe Melkboer met baanbrekende technologieën, ingrediënten en concepten. Buitenlandse giganten als Oatly en Beyond Meat produceren vanuit Nederland. En corporates als Vion, Unilever en Friesland Campina richten zich meer op plantaardige producten.

Volgens Jeroen Willemsen, Innovation Lead Protein Shift bij Foodvalley NL, markeert de snelle groei een nieuwe transitiefase. “Nederland maakt serieus werk van de eiwittransitie. Twintig jaar investeren in een ecosysteem begint zich uit te betalen in termen van wereldwijde impact, nieuwe businessmodellen en werkgelegenheid. Dit is een prachtige mijlpaal!”.

Geïnspireerd door goede voorbeelden

“Nieuwe verbindingen leggen is cruciaal”, constateert Marjolein Brasz, directeur van Foodvalley NL. “Juist de minder voor de hand liggende verbindingen leiden tot mooie initiatieven. Zo zien we dat steeds meer bedrijven met een basis in de vlees-, vis- en zuivelindustrie nieuwe netwerken opbouwen, vaak met hulp van Foodvalley NL, om ook plantaardige producten op te nemen.”

Foodvalley NL faciliteert dit netwerk met The Protein Cluster, samen met provincies en regionale ontwikkelingsmaatschappijen. Het cluster groeide in twee jaar tijd van 40 naar 100 leden. Naast 80 Nederlandse bedrijven zijn er 20 internationale leveranciers van ingrediënten, producten, machines en ondersteunende diensten.

Foodvalley NL verwacht dat het aantal bedrijven binnen vijf jaar weer zal verdubbelen. “Zeker als ondernemers in de hele keten geïnspireerd raken door de goede voorbeelden. Er is nog veel werk te verzetten”, aldus Willemsen.

De inventarisatie vormt het startpunt van de sectorstudie Alt Protein NL. De studie richt zich op de Nederlandse markt, maar ook op de internationale ambities van Nederlandse spelers, handel, innovatie en directe buitenlandse investeringen. Larive International is door Oost NL, RVO, Topsector Agri & Food, Foodvalley NL en NFIA geselecteerd om deze studie uit te voeren, die eind 2021 wordt opgeleverd.

Draag ook je steentje bij aan de eiwittransitie

