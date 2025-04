Het Europese landschap voor elektrische voertuigen (EV) ontwikkelt zich in een hoog tempo, met een toenemend aantal batterij-elektrische voertuigen (BEV) en een groeiende focus op snellaadinfrastructuur. Het nieuwste EV Charging Report 2025 van gridX, dat vandaag is gepubliceerd, biedt opnieuw een overzicht van de laatste ontwikkelingen in het Europese EV-laadlandschap. Het rapport benadrukt Nederland als koploper in de publieke laadinfrastructuur en werpt tegelijkertijd licht op belangrijke trends in Europa. Voor het eerst bevat het rapport ook een originele enquête onder 200 Duitse EV-bestuurders, om inzicht te krijgen in specifieke trends, voorkeuren en voordelen binnen hun EV-gebruik.

Groeiende diversiteit op de EV-markt

Europa kende in 2024 een stijging van 69 procent in BEV’s op jaarbasis. Het aantal BEV’s per 1.000 inwoners steeg van 16,5 in 2023 naar 17,8. Noorwegen blijft koploper in de BEV-adoptie met 148 BEV’s per 1.000 inwoners, gevolgd door IJsland (80) en Denemarken (60). Nederland staat op de zesde plaats met 33 BEV’s per 1.000 inwoners en laat daarmee Duitsland achter zich, dat in de middenmoot zit met 24 BEV’s per 1.000 inwoners.

Ondanks de sterke algehele groei blijven regionale verschillen bestaan. Bulgarije noteerde in 2024 het hoogste groeipercentage in BEV’s (244 procent), gevolgd door Slowakije (86 procent) en Zwitserland (82 procent). Dit laat zien dat Oost-Europa een fase van sterke groei ingaat, terwijl Noord- en Centraal-Europa stabiliseert.

Nederland: koploper in laadinfrastructuur

Nederland springt eruit als Europees leider op het gebied van laadinfrastructuur, met 10,04 laadpunten per 1.000 inwoners – het hoogste aandeel in Europa. België (6,54) en IJsland (6,48) volgen, terwijl Duitsland, ondanks zijn grote markt, slechts 1,89 laadpunten per 1.000 inwoners telt. Nederland leidt ook qua aantal laadpunten per kilometer snelweg, met 66, wat het volgens de analyse van gridX het meest toegankelijke land voor EV-laden maakt.

Kijken we naar absolute aantallen, dan installeerde Duitsland de meeste nieuwe laadpunten in 2024 (39.436), waaronder 12.566 DC-snelladers. Toch blijft Nederland het land met het hoogste totale aantal geïnstalleerde laadpunten (183.000), vóór Duitsland (159.958) en Frankrijk (155.931). Wat betreft het totale laadvermogen staat Duitsland aan kop met 6 gigawatt (GW), terwijl Noorwegen de lijst aanvoert in capaciteit per 1.000 inwoners (431 kW).

Snelladen blijft groeien

De vraag naar snelladen blijft toenemen. Het aandeel laadpunten boven 150 kW steeg van 7,2 procent in 2023 naar 9,8 procent in 2024. Het aantal wisselstroomladers (AC) groeide met 33 procent, terwijl gelijkstroomladers (DC) met 63 procent toenamen. In elk land, behalve Kroatië en Letland, groeide het aantal DC-laders sneller dan AC-laders. Noorwegen heeft het hoogste aandeel ultrasnelle laders boven 150 kW (27 procent), gevolgd door Finland, Estland en Liechtenstein (elk 20 procent). De sterkste groei in DC-laders werd waargenomen in Malta (400 procent toename), Litouwen (352 procent) en Griekenland (308 procent).

De weg vooruit

Nu de adoptie van EV’s in heel Europa versnelt, blijft de uitbreiding van betrouwbare en efficiënte laadinfrastructuur cruciaal. Het geavanceerde Nederlandse laadnetwerk dient als referentiepunt voor andere landen die de overstap naar elektrische mobiliteit willen ondersteunen. Het nieuwe EV Charging Report 2025 van gridX benadrukt dan ook het belang van voortdurende investeringen in laadoplossingen om het groeiende aantal EV’s op de Europese wegen te ondersteunen.

Première: gridX deelt exclusieve inzichten uit eigen EV-rijder enquête

Voor het eerst bevat de nieuwe editie van het EV Charging Report van gridX inzichten uit een eigen enquête onder 200 Duitse EV-rijders. Een van de belangrijkste bevindingen: 40 procent van alle respondenten geeft aan dat zij hun brandstof- en energiekosten aanzienlijk hebben verlaagd sinds de overstap naar een elektrische auto, terwijl 38 procent zich goed voelt over het verkleinen van hun ecologische voetafdruk. Bij het opladen bij openbare laadstations tijdens langere ritten plant 70 procent van de respondenten hun laadstops van tevoren en kiest 56 procent voor snellaadstations op basis van de prijs per kilowatt, wat aantoont dat gemak en kosten doorslaggevende factoren zijn. Thuis opladen blijft echter de voorkeur: gemiddeld vindt 53 procent van de laadsessies thuis plaats, 15 procent op het werk en 32 procent via publieke infrastructuur.

De enquête laat ook zien dat EV-rijders die daarnaast beschikken over zonnepanelen (PV) veel vaker extra energiecomponenten bezitten en hun energieverbruik intelligent beheren. Vergeleken met respondenten die alleen een EV bezitten, zijn mensen met zowel een EV als een PV-systeem 3,4 keer vaker in het bezit van een thuisbatterij, 1,7 keer vaker gebruiker van een app om energiestromen te regelen, en 1,3 keer vaker in het bezit van een wallbox of maken zij gebruik van tarieven met variabele prijzen. Dit onderstreept dat zonne-energie het instappunt vormt naar een slim en verbonden huishouden, en dat het essentieel is voor autofabrikanten en aanbieders van laadinfrastructuur om hun hardware compatibel te maken met andere energiecomponenten in huis. Van de respondenten met zowel een EV als een PV-systeem laadt 34 procent hun voertuig vrijwel uitsluitend op met lokaal opgewekte zonne-energie. Dit toont aan dat huiseigenaren hun kosten willen verlagen en duurzamer willen leven, zonder in te boeten op hun mobiliteitsbehoeften.

