Een nieuw jaar betekent voor veel mensen een kans op een frisse start, maar de zoektocht kan een flinke uitdaging zijn. Want wie zijn weg wil vinden op de huidige arbeidsmarkt, moet zich aanpassen. AI is niet meer weg te denken, we solliciteren anders, werkgevers vragen om nieuwe vaardigheden en veel professionals hebben moeite om het tempo bij te benen. Ben jij van plan om in dit nieuwe jaar van job te switchen? LinkedIn biedt inzicht in de snelst groeiende functies in Nederland van de afgelopen drie jaar.

Wat direct opvalt in de ranglijst van 2026 zijn twee uitersten die de huidige tijd perfect samenvatten. Voor het tweede jaar op rij staat AI-engineer op nummer één. Oftewel: iemand die AI-systemen ontwikkelt, test en implementeert om problemen op te lossen en processen te verbeteren. De integratie van kunstmatige intelligentie is niet langer een toekomstvisie, maar een fundamenteel onderdeel van de Nederlandse bedrijfsvoering.

Minstens zo opvallend is de derde positie voor militair. De noodzaak om de krijgsmacht te versterken is vertaald in een enorme wervingsbehoefte: Defensie streeft naar 100.000 medewerkers in 2030, een aantal dat daarna naar verwachting zal doorgroeien naar 200.000.

Duurzaamheid en maatschappelijke focus steeds belangrijker

Daarnaast zien we een sterke vertegenwoordiging van rollen in de energietransitie en de elektrotechniek, sectoren die cruciaal zijn voor de Nederlandse klimaatdoelstellingen. Een interessante nieuwkomer tussen de veelal theoretische en technische beroepen is de psychotherapeut, wat duidt op een groeiende maatschappelijke focus op mentaal welzijn.

Thomas de Man, carrière-expert bij LinkedIn: ‘’De snelstgroeiende banen in Nederland vertellen een groter verhaal: technologie versnelt, maar zekerheid en veiligheid worden net zo cruciaal. Dat juist AI Engineers en militairen bovenaan staan laat zien hoe fundamenteel de arbeidsmarkt verandert. Een succesvolle loopbaan is steeds minder lineair; wie relevant wil blijven, moet blijven leren en zich blijven aanpassen’’

Saskia Grit, arbeidsmarktadviseur bij het UWV: Er is groei te zien bij beroepen waar tekorten al langer spelen. Opvallend is dat veel beroepen rond veiligheid, duurzaamheid en zorg in de top 15 staan. Dat zijn banen die Nederland ook de komende jaren hard nodig heeft. Zonder gerichte instroom en omscholing kan de continuïteit van cruciale sectoren onder druk komen te staan.

De 15 snelstgroeiende functies in Nederland