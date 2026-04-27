Het netwerk van laadinfrastructuur in Nederland groeide in 2025 met ongeveer 1.600 publieke laadpunten per maand. De landelijke dekkingsgraad is toegenomen tot 90%. Ook de elektrificatie van de logistieke en bouwsector zet verder door. Tegelijkertijd staat de uitrol onder toenemende druk. Netcongestie, het maatschappelijk prioriteringskader en de groeiende vraag naar elektrisch vervoer bij verschillende modaliteiten maken dat verdere opschaling alleen mogelijk blijft met duidelijke keuzes en heldere richting. Dat stelt de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) in zijn Voortgangsrapportage 2025.

De verdere verdichting van laadinfrastructuur in Nederland is afgelopen jaar verder doorgezet. Voor personenvervoer kwamen er gemiddeld 1.600 nieuwe laadpalen bij, wat net wat minder is dan in 2024. Er bestaan wel verschillen tussen de verschillende regio’s, en met name tussen stedelijk en landelijk gebied. In landelijk gebied zijn de cijfers van thuislaadpunten hoger dan in stedelijk gebied, terwijl stedelijke regio’s juist meer publieke laadinfrastructuur op de straat verzorgen.

Met deze groei hebben de meeste NAL-regio’s een dekkingsgraad van ongeveer 90% bereikt. De opgave verschuift steeds meer naar verdichting en slimme plaatsing van laadinfrastructuur. Dit gebeurt vaak datagestuurd, waarbij het gebruik van het laadpunt bepalend is voor verdere bijplaatsing.

Groeiende modaliteiten

Naast personenvervoer zet de elektrificatie ook bij andere modaliteiten door. Binnen de logistieke sector is te zien dat 84% van de nieuw verkochte lichte bedrijfsvoertuigen in 2025 elektrisch waren, en ook het aantal elektrische zware bedrijfsvoertuigen nam toe. Het aandeel elektrische bedrijfs- en vrachtwagen groeit daarmee verder. Dit vraagt ook om andere laadinfrastructuur met hogere laadvermogens, en daarmee ook de vraag naar laadpleinen en logistieke corridors.

Ook de bouwsector stapt over naar elektrische voertuigen, zoals afgesproken in het Convenant Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB). Er wordt onder andere ingezet op het delen van laadpunten.

In de scheepvaart en bij autobussen zijn ook de eerste stappen richting elektrificatie gezet. De NAL houdt dit goed in de gaten en zoekt waar mogelijk de verbinding.

Netcongestie en andere ontwikkelingen

Ook in 2025 nam de druk op het elektriciteitsnet verder toe, wat een groeiende uitdaging vormt voor de uitrol van laadinfrastructuur in ons land. Laadinfrastructuur is een integraal onderdeel van het energiesysteem. Door samenwerking, maar ook middels ontwikkelingen rondom slim laden en bi-directioneel laden, maakt de NAL niet enkel (publiek) laden voor de verschillende modaliteiten mogelijk, maar levert het ook een bijdrage aan het verminderen van netcongestie. Deze opties bieden namelijk concrete mogelijkheden om efficiënter met netcapaciteit om te gaan en piekbelasting te verminderen.

Andere ontwikkelingen waar in 2025 aandacht voor is geweest betreffen prijstransparantie, marktordening en de veiligheid van het laden. Middels onderzoeken en intensieve samenwerking is de basis gelegd voor de volgende stappen rondom deze belangrijke onderwerpen, die bijdragen aan het vertrouwen van de EV-rijder. Dit is extra belangrijk in deze periode met geopolitieke spanningen en huidige prijsstijgingen, waarin men graag voldoende grip en duidelijkheid wil over hun vervoer.

Een laatste uitdaging is de realisatie van voldoende uitvoeringskracht. De groeiende vraag naar laadinfrastructuur vraagt niet alleen om meer installateurs, maar ook om meer slagkracht bij decentrale overheden. Dit vraagt om structurele versterking van capaciteit, juist om het stevig opgebouwde fundament in kennis, samenwerking en uitvoering in de keten vast te houden.