De Stichting Certificatie Creatieve Industrie (SCCI) lanceert de Carbon Print-Score®: een A t/m E-label dat in één oogopslag de duurzaamheid van drukwerk toont. Nederland is het eerste land waar dit label beschikbaar is.

De score is gebaseerd op een gevalideerde methodiek van SCCI, die de daadwerkelijke CO₂-uitstoot van (print)producten transparant maakt. De berekening gebeurt automatisch via de CO₂ & Energie RI&E en ClimateCalc – beide erkend door de overheid.

‘De Carbon Print-Score® is de eerste gestandaardiseerde en onafhankelijke methode die CO₂-transparantie biedt op productniveau’, zegt John Koekenbier van Dienstencentrum, dat bedrijven helpt de systemen te implementeren. De score kan op offertes, verpakkingen en drukwerk worden vermeld, inclusief een QR-code waarmee consumenten eenvoudig de duurzaamheidsinformatie kunnen controleren.

Ook gebruikers van Print Management Systemen of eigen calculatiesoftware kunnen het label toepassen. De Carbon Print-Score® is vanaf nu beschikbaar voor grafische bedrijven in Nederland en wordt later uitgerold in Europa.

