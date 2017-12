NCD geeft Rutte checklist voor nieuwe Kabinet: ‘Nederland Duurzaamheidsland’

De NCD (Nederlandse vereniging van Commissarissen en Directeuren) hebben de partners in het formatieoverleg een checklist gegeven voor het formatieakkoord. De checklist heeft ‘Duurzame Innovatie’ als rode draad, met een sterke nadruk op de gebieden Belastingen/Financien, Onderwijs, Arbeidsmarkt, Duurzaamheid en Innovatie. Opvallend is dat de NCD-leden Rutte cs vragen om over de grenzen van de komende vier jaar heen te kijken en rekening te houden met de lange termijn effecten van te nemen beslissingen.

Je mag het best uniek noemen, de manier waarop de NCD-leden een checklist hebben aangereikt aan het nieuwe Kabinet Rutte. Via een online Dialoog, waar alle leden aan konden deelnemen, werden 5 prioriteitsgebieden benoemd: Belastingen/Financien, Innovatie, Duurzaamheid, Arbeidsmarkt en Onderwijs. Op Prinsjesdag werden die aandachtsgebieden vertaald naar een checklist met prioriteiten. Een checklist voor het Kabinetsakkoord, waarmee Rutte cs kunnen nagaan of alle belangrijke prioriteiten wel zijn meegenomen in dat akkoord. Een checklist waarin ‘Duurzame Innovatie’ de beide sleutelwoorden zijn. Belangrijke woorden voor de komende vier jaar, elk op zich en in combinatie met elkaar, maar vooral ook voor de langere termijn.

“We willen nadrukkelijk inzetten op duurzame oplossingen gericht op overmorgen, die bovendien innovatief zijn en inspelen op de vele veranderingen die we om ons heen zien plaatsvinden. Nederland moet zich, net als dat met ‘Nederland Waterland’ gebeurt, ook kunnen positioneren als ‘Nederland Duurzaamheidsland'”, zo stellen de NCD-leden.

De NCD wijst ook op het gevaar dat de digitale voorsprong die we als ‘Nederland Kennisland’ hadden nu snel aan het omslaan is in een remmende voorsprong. Om het negatieve effect voor de arbeidsmarkt tijdig om te buigen moeten onderwijs en onderzoek een extra impuls krijgen. “We pleiten nadrukkelijk voor een Minister van Innovatie, die toekomstgericht kijkt naar de kansen die we als Nederland moeten pakken om op al die wereldwijde Top 10 lijstjes te kunnen blijven. Dat vraagt een integrale aanpak over de grenzen van de departementen heen, maar ook over de gebruikelijk politieke vier-jaars termijn heen”, geeft Gerard van Vliet, directeur van de NCD, aan.

De checklist volgt op eerdere brieven van de NCD aan Formateur Zalm over de positie van de DGA (Directeur Groot Aandeelhouder) en de gewenste toekomst van Governance in Nederland.

De brief aan de heer Gerrit Zalm en de voorgaande brieven zijn hier te vinden.