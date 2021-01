Nature’s Pride Foundation en GAIN bundelen hun krachten om gezonde voeding op de werkvloer te promoten

Aan de start van het door de VN uitgeroepen Internationale Jaar van Groenten en Fruit, kondigen Nature’s Pride Foundation (NPF) en Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN) een nieuwe samenwerking aan die een betere voeding bij medewerkers in de groente- en fruitsector beoogt te promoten.

De samenwerking omvat meerdere pijlers. Een daarvan is het publiekelijk beschikbaar maken in vier talen van het Nutrition at Work Handbook van GAIN. Daarnaast organiseren GAIN en NPF samen een reeks publiekelijk toegankelijke webinars en publicaties over voeding op de werkvloer. Ten derde gaat Nature’s Pride samen met strategische telers in Peru en Zuid-Afrika zelf ook GAIN’s Handboek implementeren.

“Wij zijn erg verheugd over deze samenwerking”, zegt Lynnette Neufeld, Director of Knowledge Leadership van GAIN. “Groenten en fruit zijn de basis van een gezond dieet en we hopen via deze samenwerking met één van Europa’s meest toonaangevende groente- en fruitleveranciers het bewustzijn te vergroten en actie te ondernemen, om ervoor te zorgen dat medewerkers in de wereldwijde groente- en fruitsector gezonder gaan eten. Ook willen we middels de samenwerking met Nature’s Pride bewustwording creëren dat het verbeteren van de voeding op de werkvloer niet alleen wenselijk, maar ook noodzakelijk is voor elk echt duurzaam bedrijf.”

Coen van Iwaarden van NPF is het daar volledig mee eens. “Gelijk vanaf ons eerste gesprek was er een klik”, zegt Van Iwaarden. “Deze samenwerking stelt ons in staat om hetgeen waarin we geloven in de praktijk te brengen: bijdragen aan een gezondere wereld door samen te werken met deskundige partners zoals GAIN en te bouwen op Nature’s Pride’s wereldwijde netwerk van toegewijde telers. We kijken er erg naar uit om het uitstekende Nutrition at Work Handbook van GAIN wereldwijd beschikbaar te maken en tegelijkertijd zelf aan de slag te gaan met telers in Peru en Zuid-Afrika. Samen kunnen we een grote, positieve impact maken.”

Een goede voeding is de basis van gezondheid en daarmee ook van de kwaliteit van leven. Wereldwijd krijgt 1 op 3 mensen niet de juiste voedingswaarden binnen. Dit heeft een aanzienlijke invloed op de levenskwaliteit en is een uitdaging voor werkgevers, want het vertaalt zich in verlies aan productiviteit en potentieel.[1] 58% van de volwassen wereldbevolking is een derde van zijn of haar tijd op het werk.[2] Daarom is gezondheid op het werk een beslissende factor voor het algemene welzijn.

Het Nutrition at Work Handbook is gemaakt door GAIN, EatWell Global, en de Scaling Up Nutrition Business Network, om gezonde voeding op de werkvloer te stimuleren; het is een een stap-voor-stapgids voor werkgevers en bedrijven die met gezonde maaltijden en snacks voor hun werknemers aan de slag willen gaan.

