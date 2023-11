Waarom komen projectontwikkelaars vanuit Saoedi-Arabië naar een Friese voetbalclub? En hoe zijn energyhubs de duizend-dingen-doekjes van de verduurzaming? De antwoorden op deze en vele andere vragen worden gegeven op De Top van Onderop op 6 december 2023.

Het Nationaal Klimaat Platform organiseert tijdens de internationale klimaattop in Dubai haar eigen Top in Bussum: De Top van Onderop. Een Top georganiseerd door en met de vele mensen die onze duurzame toekomst vorm geven. Mensen die al in hun wijk of op hun werk aan de slag zijn gegaan met verduurzaming. Op De Top zal een parade van initiatieven voorbij komen en een keur van inspirerende sprekers zoals Sparta-aanvoerder Bart Vriends, theatermaker Anouk Nuyens, klimaatactivist Hannah Prins en maar liefst drie oud-ministers van klimaat.

Een dag die in het teken staat van het delen van succesfactoren, van elkaar leren en elkaar inspireren op de weg naar een duurzame samenleving waar iedereen aan mee kan doen. Op De Top zal KRO NCRV een programma opnemen dat ’s avonds op NPO1 wordt uitgezonden. Zo zal deze dag dienen als drijfveer voor anderen om ook aan de slag te gaan.

Van 30 november tot 12 december komen wereldleiders bijeen voor de jaarlijkse klimaattop. Hier worden afspraken gemaakt hoe klimaatverandering kan worden tegen gegaan. De toekomst zal duurzaam zijn, maar hoe alle landen hun aandeel gaan leveren is een ingewikkeld proces. In Nederland zijn al vele mensen in de weer met die duurzame toekomst: denk aan buurtbewoners die samen energie opwekken. Ondernemers die de handen ineen slaan om netcongestie aan te pakken. Bedrijven die voorop lopen en versneld van fossiele energie afstappen. Sportverenigingen die ook energieleverancier zijn geworden voor omwonenden. Reizigers die gezamenlijk optrekken om openbaar vervoer betaalbaar te houden. Een stroom van kansrijke initiatieven die de samenleving in beweging brengt. De verduurzaming van ónderop is in Nederland al in volle gang.

Programma De Top van Onderop

De dag start met een klimaatmonoloog geschreven door Anouk Nuyens die onder andere bekend is van de Zaak Shell. Jurjen van den Bergh spreekt over de kracht van taal: welke klimaatspeeches maakten indruk de afgelopen jaren, en waarom is dat? Taal doet ertoe, zeker als je een groot publiek wil bereiken.

Ook komen Toppers van Onderop aan het woord: wat bracht hen tot actie en hoe maakten ze hun initiatief succesvol? Zij worden geïntroduceerd door een inspirerend voorbeeld: de mede-oprichter van The Ocean Cleanup, Florian Dirkse. De jeugd laat ook van zich horen: de speech van de winnaar van De Junior Klimaatspeech 2023 zal ten gehore worden gebracht.

Bart Vriends is aanvoerder van Sparta en met internationale voetballers in We Play Green verenigd. En Bart heeft mooi nieuws te vertellen. Drie jonge klimaatactivisten, waaronder Hannah Prins, gaan in gesprek met drie oud-ministers van klimaat. Hoe kunnen activisten het politieke en wereldwijde proces verder helpen?

Kortom, het wordt een festival van oplossingen: wat gaat er goed, en wat kan iedereen daarvan leren?

Meer informatie/ gratis aanmelden