MVO Nederland en partners in gesprek met Frans Timmermans over behoud tropische bossen en biodiversiteit

Elke ondernemer kan meedoen in het bereiken van de nieuwe economie. Ook als het gaat om biodiversiteit en het behoud van tropische bossen. Dat was een belangrijke boodschap aan Frans Timmermans, vicevoorzitter van de Europese Commissie en initiator van de EU Green Deal deze week. Dit gesprek vond plaats op initiatief van het REDD+ Business Initiative (RBI), een initiatief onder de vlag van MVO Nederland om ontbossing in de tropen tegen te gaan.

Samen met vertegenwoordigers van Tarkett, Greenchoice, FSC Nederland, Essent, IUCN, ASN Bank en Dekker Hout heeft MVO Nederland zich in het gesprek gericht op drie zaken. Allereerst is verkend hoe initiatieven van duurzame ondernemers en de EU Green Deal elkaar kunnen versterken. Daarnaast is de EU gevraagd om werk te maken van het rekenen met echte prijzen om duurzaam bosbeheer aantrekkelijker te maken dan ongereguleerd kappen. Omdat RBI zich via CO2-credits inzet voor het behoud van tropische bossen met een hoge biodiversiteit – en daarbij rekening houdt met de belangen en ontwikkeling van de lokale bevolking en economie – is de Europese Unie gestimuleerd om deze totaalaanpak verder te ondersteunen, mogelijk ook in andere lidstaten.

“Het behoud van ecosystemen kan op de lange termijn alleen werken als we de intrinsieke en economische waarde van deze systemen versterken. En dus moeten we rekenen met echte prijzen. Niet voor niets droegen we dit punt ook aan bij Timmermans en gaven we enkele concrete voorstellen van hoe dat zou kunnen”, zegt Michel Schuurman, directeur politiek en economie bij MVO Nederland. “Het gesprek verliep zeer constructief. We hebben in alle openheid de uitdagingen en kansen van de transitie naar de nieuwe economie besproken. Het belangrijkste is dat iedereen kan en moet meedoen. Uiteindelijk is niemand tegen innovatie, schone lucht, groene woonwijken en mooie bossen. We moeten dan wel stevig investeren, maar het gaat ook veel opleveren aan banen, business en welzijn. Daar zijn we met zijn allen van overtuigd.”

