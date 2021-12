MVO Nederland benoemt Stientje van Veldhoven en Lynn Zebeda tot lid van de Raad van Toezicht

Partner



MVO Nederland benoemt Stientje van Veldhoven (48) en Lynn Zebeda (36) tot lid van de Raad van Toezicht. Van Veldhoven en Zebeda volgen daarmee Carla Moonen en Talitha Muusse op, die na acht jaar afscheid nemen.

Stientje van Veldhoven

Stientje van Veldhoven was van 2017 tot 2021 staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat in het kabinet-Rutte III. In de Tweede Kamer hield zij zich vooral bezig met klimaat, energie, circulaire economie en het gaswinningsdossier. Eerder was zij onder meer diplomaat bij de Nederlandse Vertegenwoordiging van de EU in Brussel en werkzaam bij de Europese Commissie. Sinds 1 september 2021 is zij vicepresident/directeur van Europa voor het World Resources Institute.

“De manier waarop we produceren en consumeren is een belangrijke oorzaak van de drie grote crises van vandaag de dag: klimaatverandering, water-, lucht- en bodemvervuiling, en grootschalig verlies van biodiversiteit. Bedrijven spelen een sleutelrol bij het verduurzamen van de productie, maar ook bij het bieden van nieuwe, aantrekkelijke duurzame keuzes voor consumenten. Ze vormen een formidabele kracht in onze samenleving die we zoveel mogelijk moeten benutten voor schaal en snelheid”, zegt Van Veldhoven.

Lynn Zebeda

Lynn Zebeda is oprichter van innovatiestudio Dr. Monk, dat in samenwerking met pionierende bedrijven, Nobelprijswinnaars, universiteiten en gemeenschappen in Ghana en andere Afrikaanse landen aan een duurzame en eerlijke toekomst bouwt. Ook is ze toezichthouder en bestuurder bij onder meer Fairtrade Nederland, de Solar Biënnale en de Church of Climate Change.

Zebeda wijdt haar leven aan het zorgen voor positieve verandering. Ze pleit voor bewustwording van de link tussen sociale ongelijkheid en de gevolgen van klimaatverandering. En moedigt organisaties en beleidsmakers aan om de duurzame transitie op een inclusieve en rechtvaardige manier voor elkaar te krijgen. “Ik kijk ernaar uit om bij te dragen aan het weven van een slagkrachtig en impactvol netwerk van organisaties die samen de economie nieuwe vorm gaan geven”, zegt Zebeda.

“We zijn zeer verheugd dat Stientje en Lynn als nieuwe leden van de Raad van Toezicht bereid zijn hun ervaring, kennis en compassie in te zetten voor MVO Nederland. Tevens wil ik Carla en Talitha bedanken voor hun bijdrage de afgelopen jaren. Zij hebben actief bijgedragen aan een stabiele en consistente groei van de organisatie”, aldus Peter Blom, voorzitter van de Raad van Toezicht.

Maria van der Heijden, directeur-bestuurder, verheugt zich op de unieke blik die beide topvrouwen meebrengen naar MVO Nederland. Stientje vanuit haar ervaring in de politiek en op het vlak van klimaat en circulair ondernemen, Lynn vanuit het sociale domein van ondernemerschap: “Ik wil ook graag Carla Moonen en Talitha Muusse bedanken voor hun geweldige bijdrage als sparringpartner voor het bestuur in de afgelopen acht jaar. Carla met haar schat aan bestuurlijke ervaring en Talitha met haar onafhankelijke geest en frisse ideeën die ons als bestuur anders hebben doen kijken naar zaken.”

Alle leden van de Raad van Toezicht zijn hier te vinden.