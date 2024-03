In onderling overleg hebben Maria van der Heijden en de Raad van Toezicht van MVO Nederland besloten dat zij niet terugkomt in haar rol als directeur-bestuurder. De Raad van Toezicht is Maria zeer dankbaar voor haar gedrevenheid, visie en ondernemerschap waarmee ze MVO Nederland op een hoger plan heeft gebracht in de afgelopen acht jaar. Het wervingsproces voor haar opvolger is inmiddels in gang gezet.

Maria van der Heijden: “Het einde van mijn bestuurderstermijn (1 juli 2024) komt in zicht en dat betekent dat ik niet meer terugkom in de rol van directeur-bestuurder van MVO Nederland. De Raad van Toezicht gaat op zoek naar een opvolger per 1 juli 2024. Met pijn in het hart neem ik deze zomer afscheid.

Zoals de meesten van jullie weten ben ik een jaar geleden in een turbulente tijd gekomen met mijn gezondheid. Het hele proces van de behandeling met chemo’s, immunotherapie en de stamceltransplantatie heeft veel energie en tijd gekost. Mijn perspectief is gelukkig goed, daar ben ik heel blij mee. In de komende maanden van revalidatie ga ik nadenken over mijn toekomst vanaf 1 juli 2024.

Ik heb het afgelopen jaar van een afstand – en met plezier – gezien hoe het team van MVO Nederland op uitstekende wijze haar rol speelt in de verduurzaming van de economie onder leiding van Wouter Scheepens. De komende jaren zijn minstens zo belangrijk om de ambities in de transitie naar de nieuwe economie te realiseren met het bedrijfsleven. Ik wens de Raad van Toezicht van MVO Nederland veel succes en wijsheid bij het vinden van een opvolger.”

Peter Blom (voorzitter Raad van Toezicht): “Maria heeft MVO Nederland naar een hoger niveau getild met onder meer de Nieuwe Economie Index en Ongemak in de Boardroom, maar ook in het beïnvloeden van Haags beleid. Maria is in hart en nieren een ondernemer en dat straalde door in de manier waarop ze MVO Nederland heeft geleid. Ze was al snel het gezicht van maatschappelijk verantwoord ondernemen in Nederland en heeft die rol met verve vervuld. Ik ben ervan overtuigd dat ook na MVO Nederland, Maria haar bijdrage aan de transformatie naar een duurzame economie met enthousiasme, overtuiging en heel veel kennis en ervaring zal voortzetten. Wij danken haar hartelijk voor haar gedrevenheid, visie en energie waarmee ze MVO Nederland zoveel heeft gegeven.”