MVO Nederland benoemt Wouter Scheepens (58) tot interim-directeur-bestuurder. Scheepens neemt de taken van Maria van der Heijden tijdelijk waar, omdat ze de komende maanden werkt aan herstel van de ziekte van Kahler. De Raad van Toezicht is – met inbreng van het managementteam en Van der Heijden – op zoek gegaan naar tijdelijke vervanging om de continuïteit te waarborgen.

Scheepens heeft 25 jaar ervaring in de wereld van duurzaamheid. In 2002 startte hij met twee partners Steward Redqueen, een adviesbureau in duurzaamheid. Daarvoor was hij werkzaam bij ABN AMRO. Scheepens is verder adjunct professor bij TIAS waar hij college geeft over duurzaamheid in de boardroom.

“We zijn enorm blij dat Wouter Scheepens zich de komende maanden aan MVO Nederland wil verbinden. Toen duidelijk werd dat Maria haar functie langere tijd niet kon vervullen, zijn we direct een procedure gestart voor een tijdelijke vervanging. Na een kort maar intensief selectieproces hebben we gekozen voor Scheepens. Omdat hij zowel vele jaren ervaring heeft in duurzaamheid en de woordvoering daarover als in het aansturen van middelgrote bedrijven”, zegt Peter Blom, voorzitter van de Raad van Toezicht van MVO Nederland.

“Hoewel iedereen natuurlijk liever een gezonde Maria had gezien, ben ik verheugd om de komende tijd deze rol te mogen vervullen. Ik hoop ook allereerst dat Maria straks in volle gezondheid terugkeert bij deze ondernemende club. En voel een grote verantwoordelijkheid om de lijn die is ingezet richting de nieuwe, duurzame economie voort te zetten. Mijn hart voor duurzaam ondernemen gaat hier in ieder geval nu al sneller van kloppen”, zegt Scheepens. “Ik zie uit naar een fijne samenwerking met alle medewerkers en partners in het netwerk. Laten we samen werken aan onze ambitie: een Nieuwe Economie Index van minstens 20 procent in 2025.”

Scheepens begint per direct aan zijn functie. MVO Nederland gaat ervanuit dat Maria van der Heijden het stokje over zes maanden weer over kan nemen.