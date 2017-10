MVO managers en duurzame ondernemers scoren in de Trouw Duurzame 100

Met de bekendmaking gisteravond van de top 25 op de Dag van de Duurzaamheid is de complete samenstelling van de Trouw Duurzame 100 bekend geworden. Carola Wijdoogen (MVO Manager van het Jaar 2014) is met stip gestegen naar plaats 11. Anniek Mauser (MVO Manager van het Jaar 2013) is ook flink gestegen en staat op plaats 52.

In de lijst zijn verder nog de volgende duurzaamheidsmanagers opgenomen:

Paulette van Ommen (DSM) op plaats 57

Jacobine das Gupta (DSM) op plaats 70

Wineke Haagsma (PWC) op plaats 75

De duurzame ondernemers zijn flink vertegenwoordigd in de lijst. Volkert Engelsman van Eosta Groente en Fruit is zelfs op de hoogste plaatst verkozen en Jaap Korteweg (De Vegetarische Slager) op plaats 2. De CEO van DSM (Feike Sijbesma) prijkt op plaats 8. Verder zijn de volgende duurzame ondernemers in de top 25 van de lijst opgenomen:

Thomas Rau (RAU Architecten) op plaats 12

Aart van Veller (Vandebron) op plaats 14

Ruud Koornstra op plaats 15

Paul Polman (CEO Unilever) op plaats 17

Bas van Abel (Fairphone) op plaats 18

Ruud Zanders (Kipster) op plaats 19

Paul de Ruiter (Architect) op plaats 20

Drees Peter van den Bosch (Willem & Drees) op plaats 23

Bekijk de voledige lijst